Novelas psicológicas adictivas para empatizar con sus protagonistas

En ocasiones resulta complicado encontrar una novela que te enganche desde las primeras páginas y que te obligue a devorarla en un fin de semana. Para que esto ocurra, debe tener una trama inquietante y adictiva, así como unos personajes muy bien definidos y con una historia que contar. Las novelas psicológicas cumplen con creces todos estos requisitos, aunque destacan por el mundo interior de sus protagonistas. En este tipo de libros no es tan importante la trama -que también-, sino cómo viven los personajes lo que está ocurriendo.

Los autores y autoras hacen un gran trabajo al reflejar de manera minuciosa lo que sienten en cada momento, cuáles son sus miedos, sus preocupaciones o en qué momento vital se encuentran. Por supuesto, el nivel de detalle varía en función del argumento principal de la novela, aunque suele compartir características con el thriller e incluso con las novelas policiacas. Los thrillers psicológicos son los más habituales, ya que sus páginas te permiten empatizar al máximo con los personajes, ponerte en su piel y experimentar sus mismas sensaciones.

Hacemos una selección de cinco novelas psicológicas, disponibles en Amazon a un precio muy económico, que destacan por contar historias sorprendentes, altamente inquietantes y que te engancharán desde que las tengas en la mano.

'La chica del tren' de Paula Hawkins

Rachel es una de las muchas personas que cada mañana se sube en el tren de las 8:04. Por la ventana, contempla siempre el mismo paisaje, las mismas casas y, por supuesto, las mismas paradas. Incluso es capaz de observar a una pareja desayunando tranquilamente en su terraza. Se imagina cómo es su vida y hasta les pone nombre: Jess y Jason. En su imaginación, son completamente felices y tienen una vida de ensueño, a diferencia de la suya.

Sin embargo, un día ve algo extraño, diferente a lo habitual, aunque sucede muy deprisa. ¿Quizá Jess y Jason no son tan felices como ella piensa? Nada es lo que parece en esta impresionante historia, que impacta al lector con una sola frase: "Tú no la conoces. Ella a ti, sí". Sus 496 páginas, publicadas por la editorial Booket, te atraparán desde las primeras líneas. Está disponible en versión Kindle y en formato de libro de bolsillo.

'El día que se perdió la cordura' de Javier Castillo

Este thriller psicológico de Javier Castillo, también con tintes románticos, ha superado el millón de ejemplares vendidos. Combina el amor y el odio, la intriga con la acción y ese destino que a veces se encarga de ponernos a prueba para demostrarnos que existe. En una fecha tan señalada como el 24 de diciembre, un hombre camina desnudo por el centro de Boston con la cabeza decapitada de una joven en la mano.

A partir de ese momento, el director del centro psiquiátrico de la ciudad y la agente de perfiles del FBI abren una investigación en la que sus vidas peligran. Lo que ellos entienden por cordura les llevará hacia ciertos lugares, incluso hasta sucesos que ocurrieron de manera fortuita en el pueblo de Salt Lake hace ya 17 años. Por eso, las 456 páginas de esta novela dan constantes saltos en el tiempo, con el objetivo de explorar los límites del ser humano y de romper los esquemas del suspense. Está disponible en formato de libro de bolsillo.

'La isla de las últimas voces' de Mikel Santiago

La historia de Mikel Santiago se desarrolla en una isla perdida en el mar del Norte. Un fuerte temporal acecha St. Kilda y todo el mundo ha huido en el último ferry. En la pequeña isla solo quedan 50 personas, entre las que se encuentran un grupo de pescadores y Carmen, una mujer española que trabaja en el único hotel que hay. Son ellos los que encuentran un contenedor metálico y misterioso que ha arrastrado la corriente junto a los acantilados.

Son los personajes, llenos de matices y secretos, los que quedan atrapados en el corazón de la tormenta. En las 387 páginas está muy presente una pregunta: "¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para sobrevivir?". El libro, publicado por la editorial Ediciones B, está disponible en versión Kindle y en formato de tapa dura.

'La psicóloga' de Helene Flood

De la noche a la mañana, el marido de Sara desaparece sin dejar rastro y con un mensaje en el contestador. Ella pensaba que había quedado con sus amigos, pero ellos tampoco saben dónde está. Sara es psicóloga y está convencida de que Sigurd miente, pero es precisamente su profesión la que la convierte en la principal sospechosa para la policía.

Cuando descubren que Sara también está siendo vigilada con cámaras y micrófonos ocultos, la historia da un vuelco. Ya nada es lo que parece: ni la verdad tan evidente ni la mente tan poderosa. Este libro de 496 páginas de Helene Flood es un viaje por los rincones más recónditos de la mente, uno de esos relatos que pone la piel de gallina y destaca por su inteligencia. Publicado por la editorial Booket, se puede adquirir en versión Kindle y en formato de tapa blanda.

'El bosque de la memoria' de Sam Lloyd

Elissa es una niña de corta edad y precisamente el día más importante de su vida es secuestrada. Despierta horas después en un lugar que no conoce y atada a un poste de metal. Su secuestrador no para de hacerle preguntas muy extrañas, hasta que Elijah, un niño de solo diez años, la encuentra. El autor plantea una dicotomía entre el bien y el mal, pues Elijah sabe que debería contar lo que ha visto, pero al mismo tiempo teme perder todo lo que tiene. Además, no es la primera niña que encuentra en ese lugar, conocido como El Bosque de la Memoria.

Elissa sabe que Elijah es su única solución para escapar, por lo que se inventa un peculiar juego de engaño y traición que llevará al límite a todos los que decidan entrar en él. Las reglas son claras, perder es impensable y quien quiera ganar, tendrá que actuar de manera implacable. Se puede adquirir en versión Kindle y en formato de libro de bolsillo.

