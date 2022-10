Las chimeneas portátiles que se adaptan a cualquier casa

El frío nos recuerda a la Navidad, los regalos, la familia, las castañas, la nieve, los churros con chocolate bien caliente, las películas de un sábado por la tarde bajo la manta... Para muchos, esto es la verdadera felicidad, mientras que para otros, suponen unos meses no tan agradables. Seas uno u otro, es necesario sobrevivir de la mejor manera posible al frío del invierno.

Es muy importante abrigarse bien durante esos meses, para evitar enfermarnos y pasarnos en la cama muchos días, o yendo a trabajar con fiebre y mocos. Nada mejor para las bajas temperaturas y los días más cortos que disfrutar en tu casa de ese calorcito acogedor. Sin embargo, ya han advertido que el precio de algunas facturas se disparará y no será posible encender la calefacción.

Pero para que sobrelleves mejor toda esa situación, te presentamos unas alternativas más económicas a la calefacción y que, además, dará un plus a tu casa. Se trata de unos artículos que han llegado para quedarse, se han hecho un hueco en las casas por su utilidad y sus diseños. Estas tres chimeneas eléctricas portátiles con ideales para decorar tu casa, a la vez que consigues aumentar la temperatura de tu estancia.

Chimenea eléctrica negra de Deuba

Esta chimenea eléctrica es ideal para calentar la estancia en la que se instala en cuestión de minutos, según el nivel que escojas entre los 2 disponibles, el de 1000 W y el de 2000 W. Es muy sencilla de utilizar, ya que solo tendrás que enchufarla a la luz como un aparato más de tu casa y estará lista para ser usada. Además, un punto muy a favor que la diferencia de una real es que no necesita ser limpiada, ni emite humo.

Tiene un efecto luminoso que simula la imagen de unas llamas, lo que produce un ambiente cálido y acogedor, e incluso romántico. Es por ello que podrás encender la función lumínica y disfrutar de esta sin necesidad de encender la opción del calefactor. Es ideal para todas las estaciones del año, ya que no solo dará calor en las más frías, sino que servirá como decoración para tu estancia en las más calurosas, ya que dará un toque especial y personal a tu casa.

Tiene un seguro contra el sobrecalentamiento, lo que hace que se desconecte automáticamente en caso de que pueda haber algún fallo, como una sobretensión. Podrás dormir mucho más tranquilo y con toda la seguridad mientras la chimenea en funcionamiento. Está confeccionada de plástico y metal, tiene 3 LEDs bajo consumo y unas medidas de 56,5 x 24 x 39 cm. Además, está disponible en color negro y blanco.

Chimenea eléctrica Classic Flame de Newtec

La chimenea portátil de Newtec tiene unas medidas de 35.5 x 46.5 x 25 cm, ideal para colocarlo en cualquier estancia de tu hogar sin que ocupe gran espacio. Se adapta a todo tipo de habitaciones y puedes transportarlo a otros lugares gracias a su tamaño. Tiene 2 niveles de potencia, el más bajo de 700 W, y el más alto de 1500 W, para que escojas el que necesites en cada momento.

Por otro lado, si no necesitas calor, pero te apetece tener un ambiente muy agradable y de chill out, podrás encender la opción lumínica, que encenderá la llama decorativa. ¡Disfruta de una película, con la manta y unas palomitas, acompañado de las llamas de una chimenea!

Incorpora un termostato regulable para establecer la temperatura deseada y es muy sencillo de usar, ya que se controla desde el lateral de la chimenea. Funciona gracias a un sistema muy simple, la resistencia calienta las cerámicas y el ventilador reparte el aire de forma homogénea y sin emitir ruido por toda la estancia. También incluye un radiador de calefacción y un sensor de protección contra sobrecalentamiento, lo que permite a este producto desconectarse automáticamente si hay un aumento de temperatura en el motor.

Chimenea eléctrica moderna de Homcom

Esta chimenea destaca por su diseño, ya es la más moderna de todas las que se han presentado anteriormente. No tiene patas, por lo que se establece directamente en el suelo, y es negra, lo que combinará con cualquier habitación donde la coloques. Tiene dos niveles de potencia, para que puedas elegir según si necesitas más o menos calor. El más bajo es de 600 W, mientras que el más alto es el de 1200W, de esta forma, siempre lograrás establecer la temperatura ideal.

No es necesario tener que limpiarla como una chimenea real, ya que no utiliza madera ni fuego, pero sí dará el mismo efecto en el ambiente, gracias a la opción lumínica de las llamas, transformándolo en uno acogedor, romántico, agradable o de descanso... Es decir, no será necesario activar la calefacción para encender la luz, y al revés, podrás contar con la opción de calor sin necesidad de encender el fuego. Además, tampoco se llenará de humo tu estancia, un punto muy a favor, ya que en ciertas ocasiones puede llegar a ser muy peligroso si se acumula demasiado.

Como tu seguridad y la de tu familia es lo primero, tiene un sistema que hace que se apague en caso de sobrecalentamiento, de cortocircuito o de caída. Es por eso por lo que podrás tenerla largas horas encendida, ya sea por el día o por la noche, y contar con toda la tranquilidad.

