¡Luce un pelo sano y brillante este otoño!: Estas son las mejores planchas de pelo disponibles en Amazon

Sales de la ducha y por más que te cepillas tu pelo no consigues alisarlo del todo y finalmente termina por encresparse y no consigues que luzca brillante y elegante. Quizá la solución que te estés planteando no sea cortarlo por completo, pero sí es una gran idea comprar una plancha de pelo para conseguir los mejores acabados.

Las planchas de pelo son una de las herramientas de peluquería que no pueden faltar en tu baño o neceser de viaje ya que te permitirán conseguir resultados súper profesionales sin necesidad de que vayas a la peluquería.

Es importante que, a la hora de elegir una plancha para tu pelo, observes las características y materiales de los que está hecha la plancha, ya que la longitud de las palas y los materiales de revestimiento favorecerán unos mejores resultados para tu tipo de pelo específico y lo protegerán de las altas temperaturas que alcanzan las planchas de pelo.

Como bien mencionamos, la temperatura es otro factor importante cuando se trata de comprar una plancha de pelo, ya que dependiendo del número de ajustes de temperatura que tenga la plancha, podrás adaptarla mejor al tipo de peinado que deseas y acelerar el proceso de alisado con una sola pasada.

Otro aspecto a considerar es la tecnología con la que cuente la plancha de pelo, ya que muchos modelos cuentan con la tecnología iónica para conseguir un pelo saludable con un mayor brillo y el tiempo de calentamiento y mantenimiento de la temperatura para utilizar la plancha en el menor tiempo posible.

El tamaño del cable de la plancha de pelo es vital para que tengas total libertad de movimiento, así como escoger una plancha de pelo con un conector de cable giratorio para que puedas girar la plancha sin la dificultad de realizar movimientos y posturas difíciles.

Si quieres ahorrarte tiempo y dinero de peluquería, comprar una plancha de pelo profesional es una fantástica idea y con más razón, te mostramos a continuación las mejores planchas de pelo de Amazon donde podrás elegir entre diferentes gamas de modelos de planchas de pelo profesionales de las mejores marcas del mercado con descuentos increíbles que no te puedes perder.

Plancha de pelo de Rowenta Optiliss

Esta plancha de pelo cuenta con 10 ajustes para controlar la temperatura desde los 130º hasta un máximo de 230º para obtener resultados más rápidos y un alisado de alta eficacia con tan solo una pasada y adaptándose a todo tipo de cabellos. Esta plancha de pelo con revestimiento cerámico se calienta en tan solo 30 segundos y con su función Straight & Curl podrás conseguir desde una melena lisa hasta rizos definidos y voluminosos con sus planchas de 2,5 cm. Además, esta plancha de pelo cuenta con un sistema de bloqueo, un indicador de calentamiento y punta fría para usarla con seguridad.

Plancha de pelo Rose Blush de BaByliss

Esta plancha de pelo de BaByliss cuenta con 13 ajustes de temperatura desde 170ºC hasta un máximo de 235ºC, unas placas flotantes extra largas de 25 x 120 cm recubiertas de cerámica con titanio que junto a su sistema de calentamiento Advanced ceramics te ofrece un alisado más rápido, si dañar el cabello con tan solo una pasada. Además, esta plancha de pelo viene con un estuche termorresistente incluido y un cable giratorio profesional de 3 metros.

Plancha de pelo serie 5000 de Philips

La plancha de pelo serie 5000 de Philips cuenta con unas placas lisas de cerámica con aceite de argán dejando el cabello liso y suave, además de añadir a tu cabello más brillo con el doble de cuidado iónico cada vez que te pases la plancha. La tecnología ThermoShield y el potente sensor de calor con el que cuenta esta fantástica plancha de pelo permite regular la temperatura consiguiendo acabados increíbles sin dañar el cabello. Esta plancha de pelo incluye un set compuesto por un cable color blanco y una alfombrilla enrollable resistente al calor.

Plancha de pelo Remington

Comenzamos con la gama más profesional de planchas de pelo con este modelo de Remington que cuenta con 5 ajustes de temperatura digitales alcanzando los 230ºC para todo tipo de cabellos, un sensor integrado que detecta el contacto con el cabello para regular la temperatura y unas placas de cerámica avanzada de 110 mm con coco y filtros UV para acabados brillantes y un cabello saludable. Esta plancha de pelo profesional está lista para usar en tan solo 15 segundos cuenta con varias funciones de bloqueo de la temperatura, temperatura turbo y función de memoria de la última temperatura. Además, viene junto a un cable giratorio profesional de 3 metros y un neceser de viaje.

Plancha de pelo profesional de BaByliss

Esta plancha de pelo profesional de BaByliss cuenta con 10 ajustes digitales para controlar la temperatura hasta un máximo de 235ºC, la tecnología iónica para conseguir un mejor alisado y evitar encrespamientos y unas placas de cerámica con infusión de diamantes para conseguir los mejores resultados y un mejor deslizamiento con tan solo una pasada. Con su sistema de calentamiento Advanced Ceramics, esta plancha de pelo recupera la tempera rápidamente y está lista para su uso en pocos segundos, además de su función de memoria que te permitirá guardar la temperatura que selecciones.

Plancha de pelo profesional serie 7000 de Philips

El modelo de la serie 7000 de Philips usa iones con carga negativa para eliminar la electricidad estática y ayudan a reducir el impacto negativo de la exposición a los rayos UV consiguiendo un peinado suave, acondicionado, con un brillo intenso y sin encrespamientos con sus placas lisas que permiten alisar tu pelo un 50% más rápido, además de su tecnología ThermoShield para regular la temperatura y proteger tu cabello del calor. Esta plancha de pelo incluye un cable de color azul y una funda enrollable resistente al calor.

