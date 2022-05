4 ventiladores de Cecotec con descuentazos de hasta el 80%

No hay mejor forma para combatir el calor dentro de casa que con un buen ventilador. En el mercado existen multitud de ellos que refrescan, no hacen ruido y se adaptan al hogar a la perfección, pero no todos ellos tienen un precio tan accesible como lo tienen los ventiladores de torre de Cecotec.

En la web de la marca podrás encontrar infinitud de ventiladores, ya sean de techo, de torre o industriales, por ejemplo, pero nosotros te enseñamos cuáles son los mejores que puedes conseguir con descuento. Y no se trata de un descuento cualquiera, sino de uno que va desde el 70% hasta el 80%. Por muy poco podrás conseguir un ventilador de última generación de Cecotec. ¡No te quedes sin el tuyo!

Ventilador EnergySilence 850 Skyline

El ventilador de torre de Cecotec EnergySilence 850 tiene una gran potencia de 45 W y cuenta con tres velocidades gracias a las cuales podrás elegir la intensidad del flujo de aire. Es capaz de girar hasta 70º, por lo que el aire fresco se puede distribuir por la habitación sin ningún problema. Además, tiene un temporizador que lo podrás programar hasta dos horas seguidas para que lo puedas dejar encendido y no tengas que preocuparte de apagarlo, una opción perfecta para ponerlo por la noche pero que no se tire horas y horas funcionando y gastando energía.

Su descuento del 74% hace que ahora lo puedas comprar mucho más barato. En vez de pagar su precio habitual de 140 euros, solo te costará 35,90 euros.

Ventilador de torre de Cecotec EnergySilence 3000 DeskTower

Este es otro de los ventiladores que puedes comprar en Cecotec con un descuentazo del 80% Te costará menos de 30 euros tener en casa un ventilador fácil de utilizar y muy intuitivo.

Cuenta con tres velocidades, igual que el modelo anterior, y sus 38 centímetros de altura facilitan que se distribuya el flujo del aire en cualquier estancia donde esté situado. Además, tiene un motor de cobre que aporta calidad, eficiencia y mucha durabilidad, por lo que te puede durar muchas más temporadas de verano. Y no solo eso, sino que es tan ligero que lo podrás mover de una habitación a otra con total comodidad.

Ventilador EnergySilence 3000 DeskTower Smart

El ventilador Smart de la gama EnergySilence 3000 DeskTower de Cecotec se diferencia del resto por contar con una pantalla LED y un mando a distancia para un control más fácil. Además, tiene tres velocidades diferentes y dos modos de funcionamiento, por lo que podrás elegir según tus necesidades cómo quieres que sea el flujo del aire del ventilador de Cecotec. Se puede programar hasta siete horas y media para, por lo que se apagará automáticamente una vez haya finalizado el tiempo que hayas escogido.

En este caso, el ventilador Smart de Cecotec tiene un descuento que no puedes dejar escapar del 77%, gracias al cual solo te costará 32,90 euros, en vez de los 146 euros de su precio original.

Ventilador de torre EnergySilence 8050 SkyLine Smart

El último ventilador de torre de Cecotec que te proponemos es el 8050 SkyLine Smart, que cuenta con una potencia muy alta de 45 W y, al igual que en el caso anterior, cuenta con una pantalla LED y con mando a distancia para poder manejarlo. Además, es el ventilador de la lista con el temporizador más alto, ya que tendrás la posibilidad de programarlo hasta doce horas. Este ventilador cuenta con tres velocidades y tres modos de funcionamiento diferentes y oscila en 70º, para que así se produzca una mayor distribución del aire fresco.

Ahora lo puedes comprar en la web de Cecotec con un 71% de descuento, gracias al cual solo te costará 40,90 euros, en vez de los 142 euros de su precio habitual.

Ante el verano tan caluroso que se nos presenta, no puede faltar en tu habitación uno de los ventiladores de torre de Cecotec, ¿con cuál de ellos te quedas?