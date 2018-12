Los primeros astronautas en orbitar la Luna dicen que es "estúpido" planear misiones humanas a Marte

El exastronauta Bill Anders, piloto del módulo lunar Apolo 8 de la NASA, la primera misión que orbitó la Luna, opina que es "estúpido" y "casi ridículo" planear misiones humanas a Marte.

En declaraciones a la radio de la BBC, Anders, de 85 años, dijo que es un "gran partidario" de los "notables" programas no tripulados, "principalmente porque son mucho más baratos". Pero dice que el apoyo público simplemente no alcanza para financiar misiones humanas mucho más caras. "¿Cuál es el imperativo? ¿Qué nos empuja a ir a Marte?" dijo, y agregó: "no creo que el público esté tan interesado".

En diciembre de 1968, Anders, junto con sus compañeros de tripulación Frank Borman y Jim Lovell, despegó de Cabo Cañaveral en Florida encima de un Saturno V, antes de completar 10 órbitas alrededor de la Luna. La tripulación del Apollo 8 pasó 20 horas en órbita, antes de regresar a la Tierra el 27 de diciembre.

Anders se muestra crítico sobre la evolución de la NASA desde los tiempos de la conquista lunar. "La NASA no podría llegar a la Luna hoy. Están tan osificados... La NASA se ha convertido en un programa de empleos, muchos de los centros están interesados principalmente en mantenerse ocupados".

Anders también critica la decisión de centrarse en la exploración de la órbita cercana a la Tierra después de la finalización del programa Apolo en la década de 1970. "Creo que el transbordador espacial fue un grave error. Apenas hizo nada, excepto un lanzamiento emocionante, pero nunca cumplió su promesa", dijo.

"La estación espacial solo está allí porque tenías un transbordador, y viceversa. La NASA realmente administró mal el programa tripulado desde los últimos aterrizajes lunares", comentó.

La opinión de Frank Borman

Su excompañero de equipo Frank Borman, quien comandó la misión Apollo 8 y también pasó dos semanas en la órbita de la Tierra durante el programa Gemini, es un poco más optimista. "No soy tan crítico con la NASA como lo es Bill", dijo. "Creo firmemente que necesitamos una exploración robusta de nuestro Sistema Solar y creo que el hombre es parte de eso".

Pero preguntado sobre los planes del fundador de Space X, Elon Musk, y el jefe de Amazon, Jeff Bezos, de lanzar misiones privadas a Marte, Borman es menos elogioso. "Creo que hay muchas exageraciones sobre Marte que son tonterías. Musk y Bezos, están hablando de poner colonias en Marte, eso es una tontería".