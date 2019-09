Científicos advierten de una "catástrofe" y "devastación" si sigue cambio climático

Barcelona, 26 sep (EFE).- Los centros de investigación científica puntera de Cataluña, agrupados en el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST), han hecho un llamamiento urgente a adoptar "acciones personales, sociales y políticas" para evitar los "efectos catastróficos" y las "consecuencias devastadoras" si no se revierte el cambio climático.

El director general de BIST, Gabby Silberman, y los directores de los siete centros del BIST, Luis Serrano (CRG), Josep Samitier (IBEC), Lluís Torner (ICFO), Miquel Pericàs (ICIQ), Pablo Ordejón (ICN2), Ramon Miquel ( IFAE) y Francesc Posas (IRB Barcelona) han plantado un árbol en la entrada del BIST como gesto simbólico con el que la institución se une a las movilizaciones globales contra la crisis climática convocadas para mañana.

Los científicos se han sumado a la llamada a la acción global por la crisis climática y a la huelga mundial convocada para mañana y han presentado una declaración en la que afirman que la evidencia científica del cambio climático es "sólida" y advierten de que si no se revierte "habrá efectos catastróficos y consecuencias devastadoras, desde migraciones masivas hasta cambios en los alimentos que comemos, en todo el planeta".