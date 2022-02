'Foment' pide rebajar impuestos y gasto público ineficiente y atacar el fraude

Foment del Treball ha presentado este lunes una propuesta de reforma fiscal estatal que pasa por rebajar impuestos y gasto público ineficiente, así como por atacar el fraude para incrementar el número de contribuyentes y la recaudación que ahora escapa de las arcas públicas.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha aseverado de manera contundente: "Es la hora de bajar impuestos. No faltan impuestos, sino más contribuyentes". Ha argumentado que es incorrecto afirmar que en España hay una fiscalidad baja, si no que hay menos cumplimiento de la fiscalidad, y "la solución no es incrementar impuestos, sino que paguen los que hoy no pagan".

El Libro verde para la reforma del sistema fiscal, elaborado por casi una treintena de expertos coordinados por la patronal catalana, reclama la supresión del impuesto de Patrimonio, así como la rebaja del de Sucesiones y Donaciones, con la bonificación del 100% para patrimonios de menos de un millón de euros para cónyuges, ascendientes y descendientes de primer grado, excluyendo la vivienda habitual, y para el resto fijar un tipo mínimo del 4% y máximo del 9%.

Otras propuestas pasan por proteger fiscalmente la continuidad de la empresa familiar, incluyendo a tíos y sobrinos para alcanzar el 20% de capital familiar que permite bonificar el impuesto de Sucesiones y el de Patrimonio; reducir el impuesto de Sociedades para los beneficios reinvertidos, y que el tipo mínimo sea del 15%, y desgravar en el IRPF los gastos en la sanidad privada y en la adquisición de vehículos eléctricos.

También en el IRPF, aboga por actualizar las tarifas evitando incrementar la tributación ante la escalada de la inflación, así como elevar el límite de la aportación a los planes de pensiones.

El documento, de un centenar de páginas, también pide una reforma de toda la fiscalidad medioambiental en España para favorecer la lucha contra el cambio climático en la generación y en el consumo de energía.

En el caso de la lucha contra el fraude fiscal, demanda un plan a cuatro años con el que recortar en 10 puntos la economía sumergida, del 25% al 15% -en línea con la media europea-, con lo que calcula un incremento fiscal de 3,5% del PIB, aflorando 33.000 millones y 1,5 millones de empleos.

Respecto al gasto público, el documento insta al Gobierno a cumplir la directiva europea respecto a la evaluación de la efectividad de las políticas públicas, y Sánchez Llibre ha apelado a "tomar nota" de países del entorno como Alemania e Italia, que han bajado la presión fiscal y reducido el gasto público. En este sentido, ha defendido que ello contribuiría a evitar que la fiscalidad sea erróneamente un instrumento para cuadrar las cuentas públicas.

Además, propone mejorar la gestión tributaria para reforzar la seguridad jurídica y reducir la conflictividad, teniendo en cuenta que más del 50% de los casos recurridos actualmente resultan anulados.

La patronal catalana reivindica que con su libro verde pretende contribuir a dar soluciones a la administración central y autonómicas para una fiscalidad competitiva y al servicio de la economía productiva, para generar riqueza y contribuir a la financiación del Estado del Bienestar. Por ello, lo remitirá a la CEOE, al Gobierno y a la Generalitat.

Estadísticas

El Libro verde esgrime que la presión fiscal efectiva -que representa la recaudación en impuestos y cuotas a la seguridad social sobre el conjunto de economía regular- se sitúa en la media de la OCDE, en niveles del 40%, que es justamente el mismo en el que se sitúa la presión fiscal efectiva en el caso de España. Por lo tanto, España tiene un peso relativo igual a la media europea, con respecto de las bases imponibles, y las que verdaderamente contribuyen.

Asimismo, repasa que, en términos de peso en el PIB, España está por encima de la media europea tanto en impuestos sobre el trabajo a cargo de los empleadores como en contribuciones sociales, así como en impuestos sobre el capital y sobre la propiedad.

También recoge que, en los últimos 10 años (2009-2019), España ha sido unos de los países donde se ha producido un mayor crecimiento de la presión. En concreto ha subido 5,1 puntos del PIB, mientras que la media europea lo ha hecho en solo 2,1 puntos.

Impuestos cedidos y Cataluña

El Libro verde propone la rebaja de los tipos impositivos tanto en transmisiones patrimoniales onerosas como en actos jurídicos documentados, en este caso en Cataluña, ya que la carga tributaria que están soportando los empresarios y los ciudadanos por sus inversiones en Cataluña es prácticamente el doble de la que están soportando estas mismas personas si su inversión la hacen en la comunidad autónoma de Madrid, y es también superior respecto al País Vasco y Navarra. "Debería corregirse esta situación, en la medida de lo posible", señala el informe.

También respecto a Cataluña el documento propone aumentar el factor de minoración del valor de referencia catastral del 10% actual al 20%, y que las adquisiciones (compras) de bienes inmuebles por patrimonios protegidos tengan el mismo tipo impositivo reducido que las adquisiciones por personas físicas con discapacidad.