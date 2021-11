Fernando Vegas (Bodegas Avelino Vegas): "Exportar vino a 35 mercados nos ha ayudado a sortear la crisis"

Rafael Daniel Valladolid

Fernando Vegas considera "un honor" el reconocimiento de mejor Bodega del Año con el que los lectores de la Guía de Vinos Gourmets han distinguido la bodega que fundó su padre hace 70 años en Santiuste de San Juan Bautista (Segovia). Hoy, además de presencia en la DO Rueda, tienen dos bodegas en Ribera del Duero. En la de más reciente incorporación elaboran Avelino Vegas 100 Aniversario y Áureo, los dos vinos que han determinado la concesión del premio.

Desde un punto de vista personal supongo que el hecho de que la enóloga de la nueva bodega sea tercera generación de la saga familiar da un valor añadido al premio, ¿no?

No solo que sea la tercera generación sino que encima sea mi hija (ríe). Desde que con 15 años entró por primera vez en el laboratorio de Avelino Vegas, Cristina se encandiló con el mundo del vino y quiso ser enóloga. Hizo Biotecnología y luego Enología en Burdeos. Es casi todo lo que cada padre bodeguero desea, que alguien de la saga le siga y le mejore.

¿Cómo ha capeado Avelino Vegas la crisis derivada por el coronavirus que ha azotado al sector?

Tenemos tres bodegas, dos en Ribera del Duero y una en Rueda, trabajamos en 35 mercados nacionales e internacionales y el mercado exterior nos ha ayudado mucho porque hemos crecido considerablemente. Dentro del mercado nacional, como distinguimos alimentación y hostelería, hemos podido subsistir sin ningún problema. La familia decidió no hacer ningún Erte y nos ha ido no bien pero no mal.

Empezamos a notar que todo regresa a la normalidad, pero un poquito más lento de lo que yo esperaba

¿Comienza a notarse la recuperación?

Empezamos a notar que todo regresa a la normalidad, pero un poquito más lento de lo que yo esperaba inicialmente porque una parte de nuestros vinos más económicos, los vinos de barra, han estado afectados hasta prácticamente el mes pasado.

¿Ha tenido el sector el apoyo suficiente de la Administración en esta crisis?

Nosotros no lo hemos reclamado porque no lo hemos necesitado gracias a Dios y quizá no soy la persona idónea para contestar a eso. Ha habido créditos del ICO que el sector ha utilizado aunque no ha sido nuestro caso porque además tenías que bajar un 30% en facturación.

¿Qué planes tiene la compañía en materia de internacionalización?

Tenemos que crecer en todos los lados. Nuestra nueva bodega de Peñafiel es una nueva pata donde apoyar nuestro desarrollo, porque estamos hablando de vinos, no de alto precio pero sí de alta gama, elaborados de otra manera, con pequeñas producciones mucho más cuidadas. Es el salto a vinos de mayor calidad con una producción de 80.000 litros exclusivamente. Y la internacionalización es absolutamente necesaria y hay dos destinos en los que llevamos trabajando mucho en las Denominaciones de origen como son Estados Unidos y Asia Pacífico, que tiene mucha capacidad de desarrollo, y ahí es donde vamos a centrar nuestro tiro. A nivel nacional, ir a otros segmentos de vinos que va a un nivel más elevado tanto de hostelería como de tienda seleccionada, que no estábamos tocando.

¿La compañía también apuesta por el enoturismo?

Ahora mismo es necesario abrir las bodegas. No es un tema económico sino para que la gente se aficione, que cualquier persona pueda ver cómo se elabora un vino, degustarlo, aprender a catar, va a beneficiar a todos el sector.

¿Cuáles son los grandes retos a los que se enfrenta el vino de nuestro país?

Convencer al consumidor de que elija el vino en vez de otras alternativas. A nivel general el vino está bien considerado pero las cifras de consumo son muy escasas en relación, no ya con Francia, sino con Estados Unidos. El consumo per cápita no está en los niveles que debería estar. ¿Cómo convencer al consumidor? Bueno pues acercándose más al público de casi 30 años con vinos como nuestro Circe, muy agradable y fácil de beber. Al vino hay que verle el componente de elegancia, de clase, de glamour.

Tienen presencia en dos de las principales Denominaciones. ¿A medio plazo pueden implantarse en alguna más?

En este momento queremos consolidar lo que tenemos. La nueva bodega de Avelino Vegas en Peñafiel tiene que dar sus frutos, crecer y tenemos mucha capacidad donde estamos aunque siempre estamos abiertos a cualquier oportunidad que pueda surgir, siempre estás con la caña preparada, pero nuestro objetivo es reforzar las líneas de Rueda y Ribera del Duero que tenemos.