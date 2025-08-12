La familia Pellicer redobla su apuesta por la reproducción asistida e invierte en Lumiris

La familia Pellicer sigue ampliando su ramillete de participadas a través de Pelliga, el family office de la saga que hace un par de años se trasladó a Luxemburgo. Los empresarios conocidos por ser los fundadoros del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), actualmente propiedad en su mayoría del megafondo estadounidense KKR, han seguido explorando el mundo de la reproducción asistida y han tomado una participación de Lumiris, la startup barcelonesa que nació como spin off del Instituto de Bioingeniería de Catalunya (IBEC).

La operación se ha articulado tras convertir financiación otorgada en 2024 y que tenía como fecha de vencimiento el pasado abril. De esta forma, Pelliga pasa a formar parte del accionariado con una participación minoritaria -el porcentaje exacto de la participación no ha trascendido- en una compañía que ya ha despertado interés de otros importantes inversores.

El más destacado es Scranton Enterprises, que tiene algo menos del 20% de Lumiris. Se trata del vehículo inversor del que participan miembros de la familia propietaria de la farmacéutica Grifols y que apostó por la compañía barcelonesa con una inyección de 1,5 millones de euros cuando todavía era un proyecto embrionario bajo el paraguas del IBEC.

Sobre la llegada de Pelliga al capital, Samuel Ojosnegros, CSO de la compañía, explica en declaraciones a este medio que su respaldo "supone un sello de calidad al modelo de negocio de Lumiris". El proyecto, de hecho, todavía ni siquiera genera ingresos, pero sí espera hacerlo próximamente a partir del primer trimestre del 2026. La clave para lograrlo ha sido apostar por comercializar aparatos de investigación para la práctica clínica (RUO, por sus siglas en inglés), lo que acorta las vías regulatorias clásicas que implicaría salir al mercado vendiendo instrumentos para la práctica clínica.

De esta forma, la compañía ya ha levantado más de tres millones de manos de distintos inversores, además de Scranton y Pelliga, y ha alcanzado una valoración de aproximadamente 17 millones de euros. La última ronda desvelada se ha llevado a cabo en este 2025 por parte de un inversor privado y por 820.000 euros. Al margen de grandes patrimonios, Lumiris también ha contado con inversores minoritarios que han aportado capital a través de la plataforma de micromecenazgo Capital Cell. Con todo, los tres fundadores del proyecto (Ojosnegros, Anna Seriola, su CEO, y Jorge Fuentes) mantienen todavía la mayoría del capital hasta el momento.

Inversiones en trenes y fuera de España

Pelliga, que está fondeada únicamente con recursos de la famila Pellicer y no utiliza recursos de terceros, tiene otros intereses más allá del mundo sanitario. El family office invirtió el pasado año en Aistech Space, compañía de tecnología espacial con sede en Madrid y Barcelona que proporciona datos e información satelital de la Tierra que tiene también como accionistas a los Domínguez de Gor.

Otra de sus apuestas es el ferrocarril a través de Operador Ferroviario de Levante (OFL), el holding inversor creado con varios exdirectivos de la aerolínea Air Nostrum para entrar en el operador Iryo, donde también son accionistas el estado italiano desde Trenitalia y el grupo de infraestructuras Globalvia. Pelliga participa del operador ferroviario y el pasado año recibió el repago de los intereses de un préstamo que facilitó a OFL.

Entre el resto de intereses empresariales del family office figuran la compañía alemana MyClarella, una tienda integral desde el embarazo hasta el posparto, a la que ha prestado financiación, y Pellibiza Investments, una patrimonial radicada en España de la que tiene el 100% del capital social. El objeto social de esta última mercantil es la tenencia e inversión de activos financieros, obligaciones, acciones, participaciones de otras compañías.