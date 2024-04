El fondo que usó Andalucía para 'pescar' a Velca cierra con 20 operaciones y 6,8 millones de aportación pública

El fondo de capital riesgo Sherry Venture Innovation I FCR gestionado por la empresa Quadriga Asset Managers y con aportaciones de 6,88 millones de euros de la Junta de Andalucía ha logrado una inversión final de 8,93 millones de euros y una inversión inducida de 17,2 millones en las 20 operaciones formalizadas. Entre estas operaciones destacan las de Velca (motos, ciclomotores y bicicletas eléctricas con batería extraíble que se pueden cargar en cualquier enchufe doméstico y que acabó trasladando su sede a Málaga), Aplicaciones Salud-Docline (una tecnología que permite ofrecer servicios médicos digitales como video-consultas, chat médicos y recetas electrónicas) o Hermes (servicios de ciberseguridad respaldados por inteligencia artificial).

La inversión se ha destinado a capital semilla, para pymes y microempresas en fase temprana, con no más de siete años de antigüedad. Para optar a este fondo, las empresas debían tener un carácter innovador. Los instrumentos financieros utilizados han sido, principalmente, la entrada en el capital y los préstamos participativos. El importe máximo por ronda de inversión era de 600.000 euros anuales.

Fondos FEDER

Este fondo formaba parte de un paquete de tres programas de capital riesgo, financiados por la Consejería de Hacienda a través de la agencia IDEA con FEDER, en los los que se ha hecho una aportación total 32,7 millones de euros a empresas con 37 proyectos empresariales finalmente en marcha y que han posibilitado el traslado a Andalucía de la sede corporativa de ocho empresas, entre ellas Velca que apostó por Málaga. Se estima que con esta inversión se han generado 1.500 puestos de trabajo.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ya informó anteriormente de otro fondo liderado por Alter Cap Andalucía FCR, con 8,32 millones de capital público, y que ha permitido desarrollar 7 proyectos empresariales, con una inversión de entre 660.000 euros y 1,5 millones de euros.

Todas son empresas andaluzas, seis de ellas con sede en Sevilla (Kampaoh, Casero y Natural, Wuolads, Trending, Dawn Energy y Global Coffee Industries) y una en Granada (Tu Súper), de sectores como el Turismo, la Distribución, el Agroalimentario y Educativo/TIC, que han generado una inversión inducida de unos 19 millones de euros y alrededor de 800 empleos.

Y desde la administración andaluza aún se informó de un tercer fondo denominado Corporación Bética de Expansión Empresarial FCR, a cargo de Axon Partners Group, ha contado con una aportación pública de 17,08 millones, con los que se han impulsado 10 proyectos que han generado una inversión inducida de casi 35 millones de euros y han permitido crear más de 720 empleos.

Axon ha apostado con esta línea por empresas de Almería (2), Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera (Cádiz), Málaga y Sevilla (4), de sectores como el aeroespacial (PLD Space, que hace unos meses lanzó el cohete privado Miura desde Huelva), Turismo (Ideadero y Akampao Movement), Industria (Nanotures), Energías Renovables (Build to Zero) y Nuevas Tecnologías y Robótica (Intelinova, Alta Stream One Toro, Noobe, Integración Sensorial y Robótica y Cientify).

IDEA y Trade

La ejecución de estos tres fondos de capital riesgo impulsados por la Agencia IDEA, actualmente en proceso de integración en Andalucía TRADE. Dichos fondos, ejecutados en un tiempo récord de poco más de dos años y finalizados en diciembre de 2023, sumaron un montante de 44,72 millones de euros, de los que 32,27 fueron de aportación pública. Con este dinero se han financiado proyectos de apoyo a startups y fomento de la expansión empresarial.

"Ninguno de estos proyectos empresariales habría sido posible sin la aportación pública a estos fondos, pues la financiación a través del capital riesgo alcanza a donde no llega la financiación ordinaria", ha explicado la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, que ha presentado hoy los resultados de la inversión en Consejo de Gobierno.

Por sectores, 20 de los 37 proyectos se enmarcan en el sector de las tecnologías TIC (Tecnologías de Información y Comunicación), 5 en el de las Energías Renovables, 3 de los sectores de Agroindustria, Turismo y Distribución, 2 de Industria y 1 del sector de la Aeronáutica.

Tras el cierre del marco 2014-2020 de fondos europeos y tras haber invertido la totalidad de los fondos antes del 31 de diciembre pasado, se inicia un periodo de desinversión y retorno de las inversiones, que concluirá el 31 de diciembre de 2029. Los importes recuperados, incluidos intereses y plusvalías, se convertirán en presupuesto de la Junta de Andalucía y podrán nutrir nuevos instrumentos financieros.