La UE prevé alcanzar los 10.000 millones con el fondo de fondos ECTI para apoyar 'startups' tecnológicas

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) ha presentado esta mañana en Madrid junto a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) y Axis-ICO la iniciativa europea "Tech Champions" (ETCI) como punto de partida del road show que el programa realizará por Europa con el fin de ampliar el alcance de ECTI, el fondo de fondos que contribuirá a facilitar la financiación a empresas emergentes innovadoras y punteras. La iniciativa europea es ambiciosa, ya que prevé alcanzar los 10.000 millones de euros a largo plazo sumando nuevos países y recursos mediante la colaboración público-privada.

Los compromisos se sumarán mediante la movilización conjunta de recursos públicos y privados en varias etapas. El objetivo de la primera fase es alcanzar los 5.000 millones de euros a nivel europeo durante los próximos tres años, sumando más capital público y privado e incorporando nuevos países a la iniciativa europea. De momento, el fondo de fondos cuenta ya con compromisos por valor de 3.750 millones de España, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y el grupo BEI.

Concretamente, España contribuirá con 1.000 millones de euros, cuya aportación se dividirá en dos fases. La primera de ellas, una contribución inicial de 400 millones de euros al fondo, ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros a fecha de 7 de febrero del 2023. Mientras que, la segunda aportación comprometida, se desembolsará a lo largo de este año.

Nuevos unicornios

La jornada de presentación de la iniciativa europea Tech Champions ha sido inaugurada por Carme Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Marjut Falksted, CEO del FEI y José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, quien ha incidido en el objetivo de crear un ecosistema emprendedor que permita el desarrollo de proyectos innovadores con potencial a escala global. "No llegaremos lejos sin la colaboración público-privada", han señalado todos los ponentes en la presentación.

La Secretaria de Estado de Digitalización ha señalado que "el ecosistema emprendedor español tiene capacidad para generar entre uno y dos fondos de 1.000 millones de euros de los 10 o 15 que prevén sumar en toda Europa para financiar compañías tecnológicas donde Europa sea líder mundial. " España lleva muchos años obsesionada con convertirse en el mejor polo de atracción internacional de inversiones y de talento. Hoy, ponemos otra pieza más en ese camino", indicó Artigas.

"El gran problema de España no es la creación de startups", recordó, "sino que no encuentran financiación. "Unas 20 scaleups españolas se pueden convertir en unicornios en España si encuentran rondas de financiación de más de 100 millones de euros", concluyó Artigas. "Dimos un paso importante con la Ley de Startups y con este fondo dotamos al ecosistema de un potente mecanismo para las más de 300 startups españolas en estadio más avanzado (scaleups) que necesitan más financiación para crecer y no tener que irse. Que no tengan que buscar la financiación fuera y marcharse del país", añadió.

Por su parte, Adrián Zambrano, head of Structured Finance Unit Institutional Mandates FEI, ha recordado que "el nuevo fondo europeo cuenta ya con compromisos por valor de 3.750 millones de España, Alemania, Francia, Italia, Bélgica y el grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI). El nuevo fondo europeo de apoyo a startups tecnológicas punteras en crecimiento contribuirá a facilitar la financiación a empresas emergentes innovadoras más punteras de Europa con capital europeo, con el fin de crear un ecosistema emprendedor que permita desarrollar proyectos disruptivos con potencial a escala global.

José Carlos García de Quevedo, presidente del ICO, ha recordado también que "la contribución de España se realizará a través del Fondo Next Tech, una iniciativa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para fomentar el desarrollo de proyectos digitales innovadores de alto impacto y la inversión en empresas en crecimiento (scaleups) mediante el refuerzo de los instrumentos públicos de financiación, la atracción de fondos internacionales y la potenciación del sector de capital riesgo.