Los inversores frenan operaciones corporativas en España por más de 15.000 millones

La tormenta perfecta motivada por la guerra de Ucrania, el alza de la inflación y los tipos de interés, la crisis energética y el encarecimiento de las condiciones de financiación ha frenado transacciones corporativas por valor de más de 15.000 millones de euros en España. Cepsa Química, Madrileña Red de Gas, Lyntia Access, Exolum, Planasa, GTT, Frías o Flex son solo algunas de las compañías cuyas compraventas millonarias han quedado suspendidas o canceladas por tiempo indefinido, ralentizando el mercado de fusiones y adquisiciones tras la intensa y frenética actividad vivida en la postpandemia. El difícil acceso al crédito y las discrepancias de precio entre compradores y vendedores generan una cascada de procesos cancelados, en suspenso o más lentos de lo previsto. Otros, como Planasa, se han interrumpido antes de lanzarse al mercado a la espera de tiempos mejores.

Incertidumbre regulatoria y 'shock' en el mercado energético

La compraventa de la distribuidora Madrileña Red de Gas, una de las más esperadas por el mercado y estimada en torno a 2.000 millones, se ha cancelado por el encarecimiento de los tipos de interés y desajustes de valoración. El fondo de pensiones holandés PGGM, el chino Gingko Tree, la británica Lancashire County y EDF han decidido suspender la venta de la tercera mayor red de gas española tras recibir ofertas alejadas de sus expectativas. La operación prometía abrir un baile de fusiones y adquisiciones en el sector de la distribución de gas en España, en plena disrupción por el hidrógeno verde.

Cepsa Química también aspiraba a protagonizar otra de las grandes operaciones corporativas del momento, con la previsión de alcanzar los 3.500 millones de euros de valoración. Las ofertas de candidatos como Apollo, Platinum, KPS e Indorama quedaron, sin embargo, por debajo de ese umbral, cancelando el proceso y reconduciendo a la compañía a potenciar su transición verde.

La petrolera Cepsa tiene también en suspenso la venta de sus cogeneradores a Ignis por la subida de los precios del gas y la falta de regulación, como ha ocurrido con Neoelectra y con las cogeneradoras de Iberdrola. En el aire está también la venta de Exolum, la antigua CLH, centrada en el transporte de hidrocarburos. Los fondos Omers y Macquarie han decidido cancelar su salida de la compañía ante las bajas ofertas recibidas. En plena crisis energética aspiraban a una valoración superior a los 1.000 millones. La vinculación del activo con el mundo de los hidrocarburos le ha restado también atractivo ante fondos de capital privado que miran con lupa los factores ESG.

La incertidumbre frena el animado baile de las 'telecos'

Algunos movimientos corporativos en el sector de la fibra óptica, en plena ebullición en España, también han echado el freno. Es el caso de la venta de Lyntia Access, valorada en el entorno de los 1.000 millones de euros y actualmente en suspenso. El endurecimiento de las condiciones de crédito ha provocado una rebaja sustancial de la oferta conjunta de Avatel y el fondo Apollo por la compañía, especializada en la explotación de redes de fibra óptica residencial en poblaciones pequeñas, sin cubrir las expectativas de su dueño, el fondo galo Antin. Otro proceso en suspenso tras largas negociaciones, aunque ambas partes no quieren hablar de ruptura total pese a haber expirado el plazo para negociar en exclusiva.

Parón en carteras inmobiliarias

El fondo Ares y la promotora Neinor Homes han cancelado las ventas de sus carteras de pisos en alquiler, valoradas en 2.000 millones. Las subidas de tipos de interés han dejado en punto muerto la venta de casi 10.000 pisos en alquiler que habían sacado al mercado. El fondo TPG ha puesto el freno a la venta de su socimi de viviendas en alquiler Témpore Properties, según han confirmado distintas fuentes del sector a elEconomista.es.

El frenazo llega a la alimentación y el consumo

En el caso de Planasa, referente mundial en el sector agroalimentario, su propietario, el fondo británico Cinven, no ha terminado de lanzar la venta ante la dificultad de maximizar el precio, que preveía superar los 1.000 millones. El grupo de golosinas Fini, por su parte, aspiraba a una valoración de 700 millones. Alantra Private Equity ha aparcado por tiempo indefinido la venta de Frías, la centenaria empresa familiar de alimentos y bebidas para gigantes como Carrefour o Mercadona, valorada en 350 millones. El fondo Aurica Capital ha hecho lo propio con Flex, cuya venta se estimaba en 500 millones. GTT llegó a estar en negociaciones muy avanzadas para ser adquirida por Grupo BC, de Silver Lake, por 400 millones. Otra venta que no ha prosperado es la de la empresa de soportes publicitarios In Store Media, participada por Artá.

Impacto en el sector financiero, educativo y transporte

Investindustrial, el fondo de los Bonomi, ha cancelado su salida del grupo educativo Northius, el líder español en formación especializada, valorado en 600 millones de euros. Aparcada ha quedado también la venta del negocio de depositaria y custodia de BBVA, valorado en 450 millones, y de Grupo Interbus, que preveía traspasarse por unos 300 millones, ante las bajas ofertas presentadas por la compañía de transporte de la familia Aguado.