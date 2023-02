Blackpearl amplía a 125 millones su fondo para pymes españolas en dificultades

Nuevo capital para apoyar pequeñas y medianas empresas españolas en dificultades financieras, operativas o de sucesión. Blackpearl Capital Management ha reforzado su proyecto ampliando la capacidad de inversión de su fondo en 55 millones de euros adicionales hasta un total de 125 millones para invertir en empresas españolas en situaciones especiales, según confirman fuentes financieras a elEconomista.es. La gestora española cuenta con el apoyo de JP Morgan como inversor ancla internacional con quien coinvierte en sus operaciones y con la confianza de otros inversores internacionales y de un grupo de family offices españoles

Con los nuevos recursos, el proyecto liderado por los tres socios, Pedro Ruíz de Marcos, con larga trayectoria en gestoras de private equity como Everwood y Thesan, Pablo Moreno de la Cova (ex Corpfin Capital y Highbridge), ambos ex Lehman Brothers, y Juan Serra Castillejo (ex Everwood y Thesan), realizará tres o cuatro inversiones más antes de lanzar un nuevo vehículo de inversión con un tamaño próximo a los 150 millones de euros.

Coinversiones y nuevo fondo

La estrategia de Blackpearl Capital Management se centra en inversiones de entre 8 y 20 millones de euros en compañías con un ebitda de 2 a 5 millones de euros, un nicho de mercado menos competido en España. Su tesis consiste en hacer crecer las empresas participadas con adquisiciones de otras compañías complementarias para su posterior y eventual venta a otros private equity de mayor tamaño.

La joya del portfolio de Blackpearl Capital es la compañía de jardinería Catral Garden, con unas ventas próximas a los 140 millones de euros. Junto al fondo español Abac Capital, la citada empresa adquirió el año pasado Intermas Nets, fabricante catalán de mallas de plástico, por un importe cercano a los 120 millones de euros.

Desde su sede en Madrid, la firma ha creado una cartera de seis compañías participadas desde su primer fondo, con una inversión total de 70 millones de euros bajo el amplio paraguas de las situaciones especiales, incluyendo empresas en proceso de reestructuración o con excesiva deuda, muy sobre-apalancadas, así como transiciones accionariales complejas, problemas de sucesión de negocios familiares o poco profesionalizados y/o con necesidades de mejorar su gestión y su gobierno corporativo.

En la actual cartera de Blackpearl figuran también, como avanzó elEconomista.es, el grupo textil Alae Univer, especializado en la fabricación de uniformes corporativos y la plataforma de comercialización y distribución de pastelería industrial Dillepasa. El fondo enfocado en invertir en pymes españolas en situaciones especiales también es socio de la empresa Marketing Alternativa Productos (MAP) -especializada en la distribución de chocolates y productos de campaña, adquirida desde la catalana Dillepasa, enfocada en el comercio y distribución de bollería industrial-, y de la madrileña AdbTrasemisa, comercializadora y distribuidora oficial de AdBlue Fertiberia para grandes flotas, centros de distribución y estaciones de servicio.