Los españoles han gastado 1.251 euros de media este verano, un 2% más que en 2024, según Observatorio Cetelem

El Observatorio Cetelem presenta una nueva edición del zOOm de gasto en verano, en el que analiza los comportamientos de compra de los consumidores españoles en este periodo vacacional y lo compara con las intenciones mostradas el pasado mes de junio.

El 64% de los españoles declara haber ido de viaje este verano, lo que supone un porcentaje 14 puntos menor a la intención mostrada en el pasado mes de junio, cuando un 78% declaraba tener previsto ir de vacaciones.

El gasto medio de los españoles en verano, incluyendo quienes han viajado y quienes no, asciende a 1.251€, un 2% más que el gasto realizado en 2024. A continuación, detallamos como ha sido el gasto para cada uno.

Los españoles que sí han viajado

Un presupuesto mayor que lo previsto

Sin embargo, entre los españoles que sí han viajado este verano, el gasto medio ha sido mayor al previsto inicialmente. Así, el desembolso medio se sitúa en 1.443€, un 3% más que la intención mostrada en junio. El alojamiento es donde más gasto se ha realizado, aunque finalmente ha sido un 8% inferior al estimado en junio. Por su parte, el gasto medio en el transporte desciende ligeramente, alcanzando los 232€, un 1% menos.

En comparación con el verano de 2024, un 45% de los encuestados afirma haber gastado más que el año anterior, lo que representa un aumento de 14 puntos respecto a la intención de incrementar su presupuesto expresada en junio pasado. Por otro lado, el 34% declara haber mantenido el mismo nivel de gasto, un porcentaje que ha disminuido en 18 puntos. Finalmente, el 21% asegura haber viajado con un presupuesto menor, lo que supone un incremento de 4 puntos.

Destino nacional y costero

Respecto al tipo de viaje que han realizado, 7 de cada 10 españoles que ha ido de vacaciones este verano ha optado por un destino nacional. El 19% viajó fuera del país, y sólo un 7% optó por viajar a ambos destinos.

La costa ha sido la principal opción para la mayoría de los españoles, con un 65% de las menciones, muy por encima del turismo rural y el de ciudad con un 26% y un 25% de menciones respectivamente.

Principales actividades

La mayoría de los españoles que han ido de viaje han salido a restaurantes durante sus vacaciones. Así lo declara el 70%, ocho puntos más que la intención que mostraban en junio. Le siguen el 41% que afirma haber ido de shopping, 11 puntos por encima de la intención inicial; y el 36% que ha ido al cine, siete puntos más.

Por el contrario, actividades como las visitas guiadas (19%) e ir de balnearios (15%), presentan porcentajes menores a lo previsto inicialmente, con un descenso de ocho y nueve puntos respectivamente.

Los españoles que no han viajado

El 34% de los españoles declara no haber ido de viaje este verano, 14 puntos más de lo estimado en el mes de junio. Entre los principales motivos para no haber viajado, un 57% afirma que es porque su situación económica no se lo ha permitido aunque este porcentaje ha sido menor de lo estimado en junio (6 puntos porcentuales).

Le sigue el 31% que declara querer ahorrar, así como otros motivos como la subida de precios en alojamientos y transporte.

El gasto de quienes no han viajado

El presupuesto de los españoles que no han viajado este verano es menor del previsto inicialmente, con un desembolso medio de 580€, un 6% menos de lo que estimaban en junio.

Si segmentamos por edades, los españoles entre 60 y 64 años destacan por encima de la media con un gasto de más de 800€, muy por encima de lo estimado en junio en el que declaraban tener intención de gastarse alrededor de 570€.

Para el 40% de los españoles que no han viajado, su gasto este verano ha sido igual que en el año anterior, mientras que un 39% asegura haberlo reducido y un 21% lo ha aumentado.

Salir de restaurantes y cine, actividades más frecuentes

Salir de restaurantes, con un 55% de las menciones, es la actividad más realizada por los españoles que no han ido de viaje, con un fuerte aumento de 14 puntos respecto a lo manifestado en junio.

Ir al cine es la segunda opción más mencionada, con un 36%. Le siguen ir de shopping, con un 28% (cuatro puntos más que lo previsto en junio) y realizar actividades deportivas, con un 26%.

Metodología

El Observatorio Cetelem presenta en septiembre de 2025 el Zoom de gasto en verano, en el que analizamos el comportamiento de los españoles respecto al gasto realizado en estas vacaciones de verano y su comparación con las intenciones manifestadas en el mes de junio.

Los datos analizados y las reflexiones mostradas en esta edición de El Observatorio Cetelem, se han obtenido a partir de la realización de una encuesta online realizada por la empresa Investmarket:

Metodología online (CAWI).

Universo: Población mayor de 18 años.

Ámbito: Nacional.

Tamaño de muestra: 1.000 encuestas.

Error Muestral: ±3,16% para datos globales.

Producido por EcoBrands