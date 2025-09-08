25 años de 100 Montaditos: un cuarto de siglo desarrollando un sistema eficiente para mejorar la experiencia de cliente

Los procesos de operaciones internas de gestión y control son el pilar fundamental de una cadena de restauración organizada. Estos programas de trabajo tienen como objetivo lograr el mayor grado de excelencia de cliente posible y son una herramienta para la eficiencia de los procesos y la rentabilidad de los negocios.

A través de los 25 años de historia desde la creación de la cadena de restaurantes 100 Montaditos, marca icónica de la multinacional española Restalia, la gestión eficiente, estandarizada y centrada en la mejora continua de estos procesos han hecho posible y garantizan la sostenibilidad, expansión controlada y una experiencia de cliente coherente y satisfactoria.

José María Capitán, diseñador del concepto que ha llevado a Restalia a ser una de las "big four" de la restauración organizada en España, así lo planificó desde el origen de la marca para que el proyecto comercial se sustentara en una gestión y con unos procesos eficientes. Siempre con el objetivo de mantener los estándares de calidad, uniformidad del producto y control de costes, una teoría reforzada además al tratarse en este caso de cadenas desarrolladas bajo la fórmula de franquicia, en la que terceros operadores independientes deben comprometerse a la ejecución ejemplar de sus operaciones para garantizar una experiencia de producto y servicio homogénea para el cliente.

Las Operaciones, el corazón de la marca

En una cadena de restauración organizada, la operativa es el corazón de la marca, es la que describe el saber hacer ("know how") del negocio, y ese expertise que debe calar en toda la estructura de la red de restaurantes y franquicias. Capitán es un fiel convencido de esa adecuada operativa y la llevó a la práctica desde sus inicios dotando a las marcas de potentes equipos de operaciones que ha ido evolucionando hasta la fecha con la integración de modernos procesos.

De entre toda la gama de programas de trabajo diseñados específicamente para la consecución de sus objetivos de eficiencia operativa, Restalia ha diseñado para todas y cada una de sus marcas sistemas de soporte y control entre los que destacan la gestión de compras, proveedores y logística centralizada, controles de calidad y seguridad alimentaria, formación, estándares de servicio y experiencia de cliente y aplicaciones tecnológicas y digitales de gestión negocial.

La consecución y el entreno continuado de estas prácticas son parte innegable del éxito comercial obtenido por Restalia en su ya dilatada experiencia en el mercado tras 25 años de trayectoria empresarial. Además, se reflejan en la fidelidad de sus clientes, el crecimiento de establecimientos, la mejora de los datos para la toma de decisiones estratégicas, fomentando y asegurando así la escalabilidad del sistema.

En un mercado como el de la industria de la restauración comercial en España, en un proceso continuo de adaptación y crecimiento sostenido, altamente competitivo y con un consumidor cada vez más exigentes, las Operaciones están llamadas a ser protagonistas en primera línea para la profesionalización del sector y la tecnificación de sus procesos. José María Capitán es plenamente consciente y sus equipos trabajan en ello para adelantarse al futuro.

