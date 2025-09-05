Los mejores planes para superar el síndrome postvacacional

El mes de septiembre es para muchos ese subrayador fluorescente que señala en el calendario el fin del verano y, con ello, la vuelta a la rutina. No es extraño escuchar hablar del temido "síndrome postvacacional", esa sensación de que lo bueno se acaba con el fin de las vacaciones. Nada más lejos de la realidad.

Esa transición de agosto a septiembre es un simple cambio de escena. En este nuevo acto entran en juego los reencuentros, las expectativas y, por supuesto, los planes que hacen de este mes un momento perfecto para seguir disfrutando.

En esa búsqueda de planes únicos, Repsol en escena se convierte en la guía imprescindible para aprovechar septiembre al máximo. En un magazín que se emite cada dos semanas a las 21:30 en Atresmedia, Eva Soriano destapa las propuestas de ocio más destacadas de nuestro país en las que Repsol mejora la experiencia poniendo toda la energía.

Vuelve a ser un niño en Parque Warner

La "vuelta al cole" no tiene por qué ser solo para los pequeños de la casa. En Cartoon Village podrás reencontrarte con los míticos personajes de los Looney Tunes y vivir dentro de un episodio de dibujos animados. La madriguera de Bugs Bunny, La casita de la Abuelita con Piolín y Silvestre, El camerino de Pato Lucas o el divertido espectáculo Looney Tunes Dance Festival son solo una parte de todo lo que te espera.

Si te gustan las emociones fuertes, la montaña rusa de Tom & Jerry o la de Correcaminos Bip Bip prometen una buena dosis de adrenalina. También hay lugar para actividades más interactivas, como La Aventura de Scooby, en la que ayudas a los inseparables Shaggy y Scooby Doo a atrapar al fantasma verde.

Además, Parque Warner Madrid y Repsol firmaron un acuerdo el pasado 3 de julio para que todo el recinto funcione con combustibles 100% renovables y electricidad y gas natural con garantías de origen. Eso significa que mientras disfrutas de una jornada inolvidable, también puedes descansar en bancos con cargadores solares para móviles o ver cómo los vehículos que mueven el parque, incluso los del espectáculo de Loca Academia de Policía, funcionan con la energía que impulsa esta nueva etapa.

El ritmo no para en septiembre

El final del verano no es sinónimo de bajón. Septiembre llega cargado de festivales en los que la música, la diversión y la mejor de las energías siguen siendo los protagonistas.

Sevilla es la primera de las paradas, con dos citas imprescindibles. El 5 de septiembre arranca I Love Reggaeton, en la que importantes artistas nacionales e internacionales se remontan a los orígenes del género -electrolatino y reguetón- para hacerte bailar a golpe de cadera. Solo un día después, el 6 de septiembre, llega Love the 90's al Estadio La Cartuja para revivir los temazos que marcaron a toda una generación.

En ambos festivales los asistentes podrán recargar pilas en el Espacio Repsol: "Con toda la energía", un punto de encuentro impulsado con energía 100% renovable provisto de cargadores solares para móviles, terraza con vistas privilegiadas al escenario y actividades como el túnel del viento, en el que encontrarán premios y sorpresas. Allí también dispondrán de la Barra Guía Repsol, donde podrán saborear un delicioso café.

Además, los escenarios funcionarán con combustibles 100% renovables, y el aceite de cocina usado en los food trucks del festival se recogerá para transformarlos en ese mismo tipo de combustible.

Granada también tiene su propia cita musical. Granada Sound traerá los días 12 y 13 de septiembre lo mejor de la música indie nacional y grupos emergentes. Un plan redondo en una ciudad perfecta para unir cultura, turismo y gastronomía. Por último, la capital ya calienta motores para bailar con Brava Madrid, un festival que celebra la diversidad, el color y el talento femenino los días 19 y 20 de septiembre.

Si pensabas que los días largos y la diversión se quedaban en el mes de agosto, septiembre llega para demostrar lo contrario. Nuevas experiencias, encuentros y planes por descubrir convierten este mes en el momento ideal para seguir disfrutando al máximo y con la mejor energía.

