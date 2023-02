Cinco millones de euros para innovación en biomedicina y salud

La entidad ha presentado este jueves Caixaimpulse Innovación con el objetivo de fomentar la traslación de investigaciones punteras, en el ámbito de la salud y la biomedicina, de los laboratorios a los pacientes, mediante la creación de nuevos productos, servicios y empresas de ciencias de la vida y la salud.

La Fundación "la Caixa" destinará hasta cinco millones de euros a esta nueva convocatoria, indicó Ignasi López, director del Área de Relaciones con Instituciones de Investigación y Salud de la Fundación "la Caixa", durante la rueda de prensa celebrada en Caixa Forum Madrid. También, explicó que "la convocatoria del proyecto se lanza una vez al año, y tenemos dos paneles de selección finales: dispositivos básicos, por un lado, y terapéutica y diagnóstico, por el otro. La idea es facilitar al investigador la entrada y la evolución dentro del programa".

Caixaimpulse Innovación ofrecerá apoyo económico (hasta 700.000 euros) a los científicos e investigadores que están emprendiendo, con el objetivo de impulsar sus proyectos y acompañarlos a través de mentorías individualizadas y formación. "Los investigadores no estamos formados y no tenemos las herramientas necesarias para canalizar los proyectos. El investigador a veces quiere hacer las cosas, pero no sabe cómo. No tenemos por qué saber hacer un plan de negocio", indicó Angélica Figueroa, líder de uno de los proyectos del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (INIBIC) que recibió ayudas de la Fundación "la Caixa" en convocatorias de innovación de 2019 y 2021.

Esta iniciativa cuenta con la colaboración con Caixa Capital Risc y el partenariado de la Fundaçao para a Ciencia e a Tecnología (FCT), del Ministerio de Ciencia, Tecnologia y Enseñanza Superior de Portugal. Las candidaturas se pueden presentar desde el 13 de febrero al 30 de marzo y, los proyectos que sean finalmente seleccionados, serán elegidos por un panel de expertos internacionales y profesionales del ámbito de las ciencias de la vida y la salud.

"Es imprescindible apoyar a los científicos e invertir en innovación para poder transformar los avances que logran los investigadores en los laboratorios en mejoras efectivas para la salud de las personas", destacó Antonio Vila Bertrán, director general de la Fundación "la Caixa".

La entidad lleva comprometida con la transformación del conocimiento científico desde 2015, momento en el que la entidad creó el primer programa de apoyo a la innovación. Desde entonces, la Fundación "la Caixa" ha destinado 18 millones de euros, a lo largo de estos ocho años, para impulsar 173 proyectos que han derivado en la creación de 39 spin offs.

REALIZADO POR ECOBRANDS

Este contenido ha sido elaborado por EcoBrands, unidad de Branded Content de elEconomista.es