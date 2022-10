La inmunoterapia y los antirretrovirales mejoran el control del VIH

Un nuevo ensayo clínico ha demostrado que las personas con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) sensibles a un tipo de anticuerpo específico controlan mejor y durante más tiempo la infección en ausencia de tratamiento, en comparación con los pacientes que no han recibido inmunoterapia o que presentaban resistencia a los fármacos.

Por primera vez, se arrojan resultados que demuestran que la aplicación de la inmunoterapia desde el momento inicial del tratamiento, y no más adelante, es una buena estrategia para evitar la resistencia del virus. Actualmente, gracias a las terapias antirretrovirales, el VIH ha pasado a ser una enfermedad crónica que no afecta demasiado al día a día de los pacientes. Sin embargo, aún no se ha descubierto la cura y las personas deben mantener un tratamiento de por vida, dado que si no lo hacen el virus puede manifestarse de manera descontrolada.

Ahora, este estudio publicado en Nature Medicine, y en el que ha participado el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa -centro impulsado por la Fundación "la Caixa" y el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya- presenta una nueva estrategia para inducir el control del virus sin necesidad de un tratamiento adicional: la administración de un anticuerpo justo al inicio del tratamiento antirretroviral.

El objetivo principal de esta investigación es inducir al sistema inmunitario a controlar el virus sin necesidad de recibir tratamiento

Los estudios previos se habían realizado, en todos los casos, con pacientes que ya llevaban tiempo recibiendo tratamiento antirretroviral, pero "estos nuevos resultados nos indican, por primera vez, que realizar la intervención justo cuando se inicia el tratamiento permitiría limitar la persistencia del VIH y esto nos abre una nueva puerta a todos aquellos que nos dedicamos a investigar la erradicación de este virus", explica Javier Martínez-Picado, investigador ICREA de IrsiCaixa y co-autor del artículo.

Este ensayo clínico, liderado por el Hospital Universitario Aarhus (Dinamarca), demuestra que la administración de la inmunoterapia facilita la eliminación de VIH en sangre y mejora la respuesta inmunitaria capaz de eliminar las células infectadas. De hecho, los pacientes con sensibilidad a este anticuerpo específico, 3BNC117, han podido controlar durante más tiempo el virus.

Actualmente, el objetivo principal de los expertos que se dedican a la investigación del VIH pasa por encontrar la mejor estrategia para controlar el virus sin necesidad de llevar a cabo tratamientos y dotar al cuerpo de herramientas para defenderse por sí mismo de la infección. "Resultados como los obtenidos en este estudio nos muestran posibles vías para alcanzar este objetivo, es decir, la curación funcional. A pesar de las buenas noticias, no hay que dejar de investigar para llegar a diseñar estrategias que demuestren la eficacia entre el conjunto de personas que viven con el VIH", remarca Martínez-Picado.

