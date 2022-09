THE DISTRICT convertirá a Barcelona en capital europea del Real Estate para desvelar las incógnitas de inversión de 2023

Arranca una nueva temporada de actividad ferial a nivel global, y una de las primeras citas europeas que acogerá Barcelona es THE DISTRICT, el nuevo evento internacional dedicado al Real Estate desde la perspectiva de los mercados de capital e inversión. Del 19 al 21 de octubre, la cumbre inmobiliaria convertirá a la ciudad en el epicentro europeo para grandes líderes de la industria y todos los actores de la cadena de valor: desde los fondos de inversión, fondos soberanos, private equity, bancos financiadores o fuentes alternativas de financiación, pasando por los grandes tenedores de suelo, administraciones, operadores, promotores, brokers, agencias comercializadoras, consultoras o gestores de propiedades.

Juan Velayos, Presidente de The District; Gema Travería, Directora de The District; Josep Jorge, director del congreso The District World Summit 2022; y Albert Planas, director general de NEBEXT, empresa organizadora, han dado a conocer en el Cercle d'Economia todas las exclusivas novedades de la primera edición del evento inmobiliario, que reunirá a más 7.000 profesionales para conocer las estrategias de inversión de cara a 2023.

En este sentido, Juan Velayos ha afirmado que "con la celebración de THE DISTRICT estamos reuniendo en Barcelona a todos los 'players' mundiales de la industria del Real Estate con un triple objetivo: resolver las dudas coyunturales que rodean al sector para el año que viene, impulsar la actividad comercial con reuniones ágiles que permiten palpar el estado actual del mercado, y reposicionar de nuevo la ciudad condal como un territorio 'Real Estate Friendly' para los inversores".

Para debatir la situación del sector inmobiliario, teniendo en cuenta factores de rigurosa actualidad como la devaluación del euro o la subida histórica de los tipos de interés, THE DISTRICT se ha estructurado siguiendo tres ejes principales: el desarrollo de las estructuras de mercado de capitales, el valor que supone el cumplimiento de los criterios ESG (Environmental, Social and Governance), y la transformación que viven los "asset classes" de Residencial, Oficinas, Logístico, Hospitality, Retail y los Alternativos, como el co-living o data centers. Además, la aplicación de las nuevas tecnologías en los proyectos inmobiliarios también tendrá su protagonismo en el evento.

Gema Travería ha destacado la acogida que ha tenido la cumbre desde un primer momento tanto por parte del sector como de la ciudad de Barcelona, "en lo que será un 'Davos' inmobiliario que servirá para dilucidar la manera con la que afrontar el nuevo ciclo inmobiliario que ya ha llegado y que en THE DISTRICT analizaremos a fondo con los grandes gurús y empresas de capital".

The District World Summit 2022: "What really matters"

El escenario que reunirá a todos los grandes expertos será The District World Summit 2022, el mayor congreso europeo enfocado a todas las fuentes de capital. Más de 380 expertos internacionales y líderes del Real Estate arrojarán luz a las principales incógnitas que están alrededor del sector y que están relacionadas con los desafíos económicos, medioambientales y tecnológicos actuales. "Cuál va a ser el activo inmobiliario ganador en 2023, qué país tiene más oportunidades de inversión hoy en día, cómo está afectando la inflación a la recuperación que vivía el Real Estate, o las oportunidades de negocio de sectores en crecimiento, como el senior, serán algunas de las cuestiones que debatiremos The District World Summit 2022", señala Josep Jorge.

Michael Swank, Senior Managing Director in Real Estate Acquisitions Europe de Blackstone; Michael Abel, Head of Europe de TPG; Juan Pepa, Fundador de Stoneshield; Pere Viñolas, presidente de la European Public Real Estate Association; Jacopo Burgio, Europe Director de Angelo Gordon; Carlos Colomer, Principal de Apollo Global Management; Alberto Nin, Senior Vice President de Brookfield Asset Management; Ismael Clemente, CEO de MERLIN Properties; Eduard Mendiluce, Consejero delegado de Anticipa y Aliseda; o Cristina García-Peri, Senior Partner de Azora, son algunos de los muchos expertos internacionales que expondrán las principales dudas que tiene el sector actualmente.

Espacio de negocio, networking y ocio

Además de la transferencia de conocimiento, THE DISTRICT es un espacio de negocio donde se presentarán proyectos en búsqueda de capital en los que invertir o desinvertir. AEDAS Homes, Anticipa, CBRE, JLL, NEINOR Homes, o Servihabitat, son algunas de las más de 250 firmas expositoras que darán a conocer sus planes inmobiliarios en una zona exclusiva de hospitalities. "THE DISTRICT lo hemos enfocado como un evento de altísimo valor en el que los 'decision makers' del capital podrán organizar agendas muy completas para decidir cuál será su estrategia en los próximos meses. El contacto que harán en tres días en Barcelona es el que podrían hacer en distintos países a lo largo de meses", ha explicado Albert Planas.

Igualmente, se han diseñado actividades de networking y ocio para estimular el establecimiento de relaciones. Un ejemplo de ello es el Principal's Leadership Summit, un almuerzo con líderes y empresarios del Real Estate junto con autoridades que tiene el propósito de consolidar y emprender conexiones reales.