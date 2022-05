¿Quieres invertir en un proyecto como Caleido? Prueba Urbanitae

Nos ha pasado a todos Caminamos junto a un edificio espectacular y pensamos No estaría mal trabajar con estas vistas. Por ejemplo, las de Caleido, una de las Cuatro Torres de Madrid. O nos preguntamos ¿Cómo sería vivir aquí? A buen seguro, las viviendas de lujo del Centro Canalejas, también en la capital, superan las expectativas de la mayoría. Por suerte, no hace falta tanta imaginación para contestar a la pregunta: ¿Cómo sería invertir aquí?

Desde hace años, participar en grandes proyectos inmobiliarios es ya una posibilidad para cualquiera. Es la magia del crowdfunding inmobiliario. Es decir, juntar a muchos inversores de todo tipo para, entre todos, financiar proyectos grandes. De hasta cinco millones de euros. Al ser muchos, con poco dinero -pongamos, 500 euros- uno se puede convertir en inversor e incluso en socio de un gran desarrollo inmobiliario. Y, por lo mismo, diversificar.

En Urbanitae no hemos tenido ocasión -aún- de financiar inmuebles como Caleido o Canalejas o Torrespacio, pero sí de trabajar con su promotor. Inmobiliaria Espacio tiene a sus espaldas 50 años de experiencia, en los que ha llevado a cabo más de 8.500 unidades residenciales en España. Pero también ha dejado su impronta en Estados Unidos, con el rascacielos The Austonian, en la capital de Tejas, y Reino Unido, donde ultima la reforma del emblemático Old War Office de Londres.

En este caso, estás a tiempo de formar parte del proyecto L'Alqueria Denia, una promoción residencial en Denia (Alicante). En esta oportunidad, Inmobiliaria Espacio enfoca su profesionalidad y solvencia técnica en el desarrollo de un total de 63 viviendas de dos y tres dormitorios en la zona de expansión de Denia. Además de garaje y trastero, la promoción incluye piscina, gimnasio, pista de pádel y 10.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas diseñadas por el renombrado paisajista José Luis Romeu.

Suena interesante, ¿verdad? Pues, a través de Urbanitae, puedes invertir en esta promoción y convertirte en el socio financiero de Inmobiliaria Espacio con apenas unos clics. Registrarte en la plataforma es gratis y, como el resto del proceso, es completamente online. Una vez dado de alta puedes estudiar nuestros proyectos e invertir en L'Alqueria Denia o en aquellos que elijas.

¿Así de fácil? Sí. ¿Cuál es el truco? No hay más. Como toda inversión, esta no está libre de riesgos. En Urbanitae, de hecho, hacemos mucho hincapié en la transparencia y en lo importante que es tanto entender bien dónde ponemos el dinero como diversificar. Como el resto de plataformas de crowdfunding, Urbanitae está regulada y supervisada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) desde junio de 2019. Y nuestro historial nos avala: más de 50 millones de euros financiados en casi 50 proyectos. Por cierto, ya hemos devuelto 11 proyectos a nuestros inversores -más de 5 millones de euros-, con una rentabilidad anual media del 18%.

Buen momento para la inversión

Piénsalo, es una buena época para invertir en ladrillo. A la sabiduría convencional, que recomienda buscar refugio ante la incertidumbre, se añaden los datos. Entre enero y marzo, la inversión inmobiliaria se multiplicó por más de dos, según las cifras de la consultora CBRE. Más de 4.300 millones de euros, lo que nos deja ante el segundo mejor trimestre de la serie histórica.

Lo vemos, claramente, en el mercado residencial. Según BNP Paribas Real Estate, este segmento fue el que más inversión concentró en los tres primeros meses del año. La compraventa de viviendas creció en marzo un 15,5% interanual, según el Consejo General del Notariado. Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, avanzó en abril una subida de precios del 10% para todo 2022 y situó el total de transacciones en 750.000 a final del año -un tercio más que en 2021-.

Si crees que estás perdiendo la oportunidad, en Urbanitae te lo ponemos fácil. Más de 1.000 inversores participaron en nuestro último proyecto. Pruébalo.

*Artículo elaborado por Urbanitae