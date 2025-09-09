Kutxabank nombra a Naia Eroa directora de banca de Empresas y Financing Solutions

Kutxabank ha nombrado a Naia Eroa directora de banca de Empresas y Financing Solutions, un equipo que, en poco más de un año, ha gestionado ya operaciones de project finance y financiación sindicada por valor de 900 millones.

En un comunicado, el banco vasco ha subrayado que se trata de una promoción interna que llega quince meses después de su incorporación al grupo financiero para liderar el área de Financing Solutions, la unidad dedicada a la financiación sindicada y sin recurso (project finance), con el objetivo de reforzar este segmento de negocio a medio plazo.

Kutxabank ha destacado que Naia Eroa (Bermeo, 1979) cuenta con un profundo conocimiento de la banca de Empresas, Corporativa y de Inversión, tras una dilatada experiencia en el sector financiero, como directora de Financing Solutions de Kutxabank (desde abril de 2024), responsable del equipo de banca de Inversión del Banco Santander en el País Vasco (octubre 2015-marzo 2024) y senior del equipo de Corporate & Investment Banking de Santander Investment (enero 2004-octubre 2015). Asimismo, ha ejercido como auditora de empresas industriales y de servicios en PWC (septiembre 2002-enero 2004).

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas (ADE) por la Universidad de Deusto, cuenta con un máster en Dirección Aplicada por la misma universidad y un Programa superior en Desarrollo Directivo por IE Business School.

Kutxabank ha destacado que mantiene una "firme apuesta" por el apoyo al desarrollo del tejido empresarial, impulsando entre otras actividades el negocio de banca de Empresas, donde su Plan Estratégico 'Benetan' prevé un crecimiento de la inversión crediticia acumulada de más del 35% entre 2025-2027 -frente a 2024- y un aumento del 30% de empresas clientes.

Según ha subrayado, esta apuesta se traslada ya al "sólido" crecimiento de la inversión crediticia en el negocio mayorista en el primer semestre que, en el caso de empresas, creció un 16,6%, hasta los 2.517,4 millones.

Por su parte, el equipo de Financing Solutions liderado por Naia Eroa ha gestionado en poco más de un año operaciones de project finance y financiación sindicada por valor de 900 millones, desarrollando un servicio transversal con el resto de negocios de la banca de mayorista: banca de Empresas, Corporativa, Institucional y Promoción Inmobiliaria.

Con dependencia directa del Director General de banca Mayorista, Fernando del Hoyo, la dirección de Empresas y Financing Solutions refuerza además su estructura con dos subdirecciones, lideradas por Iker Urrutia, en el ámbito de Empresas; y Carmela Delso, en el área de Financing Solutions.