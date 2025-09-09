González-Bueno (Sabadell) cuestiona las sinergias previstas por BBVA en su opa y da por seguro que habrá una mejora de la oferta

Banco Sabadell le enmienda la plana a BBVA. El consejero delegado del vallesano cuestiona las sinergias de 900 millones de euros previstas por el grupo vasco en su opa y, además, da por seguro que habrá una mejora de la oferta. "Es muy probable que esta oferta no sea la última, ya que todo el mundo está de acuerdo en que carece de méritos", ha apuntado este martes en una conferencia financiera con inversores organizada por Barclays. De su lado, la cúpula directiva de BBVA ya aclaró que "la oferta es la que es" y que no tiene intención de mejorarla, aunque legalmente el banco cuenta con esta opción hasta cinco días hábiles antes de que cierre el plazo de aceptación, es decir, hasta el 30 de septiembre.

El número dos del Sabadell puso en duda los números que BBVA puso sobre la mesa con respecto a los ahorros previstos de la operación. "Al igual que en la primera oferta, echamos en falta un poco más de concreción. Una vez más, vemos problemas muy claros con esas energías", señaló. Según el banquero, el primer problema es que BBVA da por sentado que, transcurridos los primeros tres años de la integración, el Gobierno levantará el veto a la fusión. "Es una prerrogativa del Gobierno y, además, suele llevar tiempo. Requiere la aprobación del consejo de administración, la junta de accionistas y una autorización legal. Por lo tanto, no puede suceder en un día".

En segundo lugar, no ve factible que las sinergias sean mayores a las estimadas anteriormente y que se produzcan en el primer año tras la fusión, como ha declarado BBVA. "Incluyen cosas que, objetivamente, no son muy realistas, como, por ejemplo, esos 100 millones en sinergias en financiación cuando la brecha (entre los dos bancos) se ha cerrado de forma tan drástica, ha agregado".

En el folleto publicado el pasado viernes, el grupo presidido por Carlos Torres elevó el total de las sinergias estimadas de la transacción de 850 millones a 900 millones. Eso sí, aclaró que hasta 2028 solo prevé conseguir un 26% de ellas, debido a las condiciones impuestas por el Consejo de Ministros, que el banco ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo.

El banquero recordó que dentro de 10 días tras la publicación del folleto el consejo de administración del Sabadell tendrá que emitir un informe para valorar la propuesta de BBVA y guiar a sus accionistas a la hora de decidir si acudir o no al canje. A falta de que el consejo emita formalmente su opinión, González-Bueno recordó que la junta directiva ya rechazó hace 16 meses una oferta que "era mejor", aunque infravaloraba al banco catalán.

Según el consejero delegado del Sabadell, otro elemento "muy relevante" que no se ha mencionado en el folleto es el impacto fiscal "muy elevado" en los accionistas minoritarios, al tener que desembolsar impuestos por acudir al canje. De hecho, de acuerdo con cálculos internos del banco, el 88% de ellos acabarían pagando más a Hacienda de lo que recibirían en metálico del BBVA. "Además, hay un elemento bastante peculiar en la presentación de BBVA cuando dicen que el beneficio por acción (BPA) del Sabadell será del 25%", anotó González-Bueno.

Ambicioso crecimiento en solitario por delante

El director financiero de la entidad catalana, Sergio Palavecino, hizo hincapié en el ambicioso camino que el proyecto en solitario tiene por delante, con un margen de intereses de 3.900 millones previsto para 2027. "En cuanto a 2025, esperamos que la segunda mitad del año sea similar a la primera en cuanto al margen de intereses. Hemos tenido dificultades debido a los tipos de interés, ya que el BCE los ha reducido hasta un nivel normal. Pero esto se ha visto compensado por el crecimiento de los volúmenes. Además, se espera que los tipos se estabilicen, mientras que los volúmenes seguirán aumentando. Somos optimistas al respecto, por lo que confirmamos nuestras expectativas sobre el crecimiento del margen de intereses", indicó.

Como ejemplo, González-Bueno mencionó el crecimiento de más del 5% en préstamos, muy en línea con las previsiones del banco. Destacó, además, que la entidad ha conseguido esos resultados en una situación compleja, ya que 16 meses de opa no es "el entorno ideal para crecer, captar clientes y todo lo demás". "Es como escalar una montaña con tu bicicleta, pero arrastrando un árbol con una cuerda. Ahora cortemos el árbol y veamos qué pasa. Veamos la velocidad que somos capaces de alcanzar", zanjó, tachando de conservadoras las proyecciones ilustradas en el plan estratégico trienal presentado el pasado julio.

Preguntado en específico por el valor de la plataforma tecnológica de TSB, Palavecino recordó que Santander, comprador de la filial británica, ha aceptado seguir utilizando la plataforma durante varios años y que aún es pronto para asignarle un valor. "Es un poco prematuro, pero sin duda es algo que hay que hacer en el futuro. Tenemos mucho tiempo para analizar cuál puede ser el valor de la plataforma", añadió.