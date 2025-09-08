La gestora de fondos madrileña Bestinver abre una nueva oficina para atender a un millar de inversores en Donostia-San Sebastián

La gestora de fondos de inversión y planes de pensiones Bestinver prosigue su expansión con la apertura de una nueva oficina de relación con el inversor que está situada en el centro de Donostia-San Sebastián, concretamente en el número 2 de la Avenida de la Libertad.

De carácter privado y con más de 35 años de experiencia, Bestinver cuenta con nueve oficinas distribuidas en diversas ciudades de España para atender a su base de inversores y celebra encuentros periódicos para mantener un trato cercano con sus clientes.

La nueva oficina, destacan, permitirá, al millar de inversores con los que trabajan en Gipuzkoa, realizar presencialmente todas sus gestiones y consultas. De esta forma, fortalecen su presencia en Euskadi, ya que su sede donostiarra se suma a la oficina de Bilbao que abrieron en octubre de 2016, donde cuentan con más de 120 millones de euros en activos bajo gestión.

Fundada en Madrid en 1987, Bestinver atiende a un total de 47.000 inversores y concentra un patrimonio de 7.300 millones de euros aproximadamente.