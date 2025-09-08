Freiría (Sanjose) releva a San Millán (Ferrovial) como presidenta de la patronal de los grandes compradores de seguros

El 'lobby' de las grandes empresas encargado de defender sus intereses ante las aseguradoras, IGREA, ha nombrado presidenta a Lourdes Freiría como nueva presidenta.

La que lleva siendo directora general de riesgos y seguros de Grupo Sanjose desde hace 18 años será la máxima representante de esta asociación durante el próximo trienio. Freiría ya llevaba seis años de vicepresidenta y desde el pasado 2022 es miembro de la junta consultiva de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) en representación de IGREA (Iniciativa de Gerentes de Riesgos Españoles Asociados) y de AGERS (Asociación Española de Gerencia de Riesgos y Seguros).

De profesión abogada, Freiría ahora representará los intereses de las grandes empresas que contratan seguros para protegerse de los imprevistos que pueden surgir en sus negocios. Dentro de esta asociación hay principalmente constructoras, como Acciona, ACS o Ferrovial, aunque también forman parte otros sectores como el energético, con Iberdrola o Repsol entre otros; la banca, con CaixaBank y BBVA; telecomunicaciones, como Telefónica; transportes con Talgo; e incluso retailers, como Mercadona o Inditex. En total aglutina a más de 50 grandes empresas españolas.

La elección supone relegar al que era presidente hasta el momento, Daniel San Millán del Río (Ferrovial), a vicepresidente primero. IGREA explica que "Lourdes tiene la experiencia y la solvencia profesional necesarias, tanto en el mercado como en las Instituciones Públicas, para liderar el desempeño de los ambiciosos objetivos marcados para el próximo trienio".

Este es el único cambio dentro de la nueva junta directiva, puesto que el otro vicepresidente, David González Pérez (Sacyr), seguirá en el mismo cargo, así como tampoco varían los vocales, con representantes de Telefónica, Siemens Gamesa, Iberdrola, Repsol, Prosegur y Redeia.

A su vez, Javier Navas Oloriz continúa como director general y Vicente Martín Martín será director adjunto y vicesecretario de la junta.