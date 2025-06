Las cuentas remuneradas han gozado de gran popularidad en los dos últimos años gracias a las altas rentabilidades que han ofrecido a sus titulares en este tiempo, con unos intereses que, por momentos y en determinadas entidades, han llegado al 5% TAE. Sin embargo, la mejora de la situación económica en Europa y la consecuente bajada de los tipos de interés del Banco Central Europe (BCE) que ha supuesto han llevado a que estos productos sean cada vez menos lucrativos. No obstante, los bancos han encontrado un importante filón en las cuentas remuneradas para atraer nuevos clientes. Algunos de ellos han visto aumentar en decenas de miles los usuarios que contrataban sus servicios sólo para obtener estos productos, motivo por el que varias entidades han decidido mantener intereses elevados para seguir consiguiendo nuevas altas a pesar de que no les resulte del todo rentable si sólo se tienen en cuenta los tipos de interés del BCE . Por este motivo, entre las mejores cuentas remuneradas de junio de 2025 aún es posible encontrar rentabilidades que superan el 3% TAE . Sin embargo, los usuarios deben prestar atención a la letra pequeña, pues las más lucrativas suelen tener condiciones para ofrecer esos altos intereses. A continuación comentamos las más destacadas de este mes e informamos de los requisitos, si los hay, para conseguir la máxima remuneración posible.

Cuenta remunerada B100 Sin Comisiones Ir a la oferta Rentabilidad del 2,25% TAE en la cuenta Save

Rentabilidad del 3,20% TAE en la cuenta Health

Importe máximo a remunerar 50.000€ para cada cuenta

3 cuentas en 1: una cuenta corriente y dos remuneradas

Retiradas de efectivo gratis en España La entidad B100 ofrece uno de los productos bancarios más completos. Con la apertura de la cuenta corriente sin comisiones recibes dos cuentas remuneradas: una cuenta de ahorro tradicional y otra cuenta de salud que remunera tu actividad física. Además, incluye una tarjeta de débito gratuita con la que podrás hacer pagos y retiradas de efectivo en el extranjero sin comisiones de cambio de divisa.

Cuenta Inteligente Digital Hasta 22/07/2025 Ir a la oferta 2,12% TAE sin domiciliaciones o 2,50% TAE domiciliando nómina y Bizum

Cuenta sin comisiones ni condiciones

Tarjeta de débito gratis

Transferencias en la UE gratis

Disponible para nuevos clientes Esta cuenta tiene un compartimento para gastos diarios de hasta 5.000€ (0% TAE) y otro para los ahorros (hasta 150.000€) que remunera durante los 3 primeros meses al 2,12 % TAE sin requisitos y a un 2,50 % TAE si domicilias la nómina y activas Bizum. Desde el 4º mes la remuneración bajará al 2,12 % TAE si no se cumplen los requisitos. Remuneración asegurada sin cambios hasta el 31/10/2025.

Cuenta nómina ING Sin Comisiones Ir a la oferta 200€ por traer nómina y hasta 200€ de rentabilidad en tu Cuenta NARANJA

Si eres cliente nuevo, obtén los primeros meses 4 % de TIN. Válido hasta el 22/06/25



Paga y retira dinero en el extranjero sin comisiones con el Plan de viajes

Tarjeta de débito y crédito gratis

Sin comisiones (0% TIN, 0% TAE) Con la cuenta nómina de ING los usuarios pueden disfrutar de un producto sin comisiones para realizar sus operaciones bancarias al tiempo que consiguen una interesante rentabilidad del 4% TIN los tres primeros meses sobre el dinero depositado. Para ello, sólo es necesario tener un ingreso recurrente de al menos 700 euros al mes.



En junio de 2025, las mejores cuentas remuneradas que se pueden contratar son aquellas que ofrecen altas rentabilidades a cambio de cumplir una o varias condiciones, como por ejemplo domiciliar una nómina. De no hacerlo, sus intereses serán ligeramente más bajos.

De entre estos productos, la cuenta remunerada más interesante de junio es, según nuestro criterio, la cuenta Health del banco digital B100, que pertenece al grupo Abanca. Destacamos este instrumento en primera posición tanto porque su rentabilidad es de las más altas del mercado actualmente, un 3,20% TAE, como por sus requisitos, que son relativamente sencillos de cumplir y no implican contrataciones adicionales.

La cuenta Health es un producto de renta fija muy particular, porque su requisito para ofrecer sus altos intereses es que el titular tenga hábitos saludables. Esta cuenta remunerada funciona de la siguiente manera: el usuario no puede añadir a ella su dinero libremente, sino que sólo podrá deposita entre uno y 30 euros al día en función de los objetivos saludables que cumpla. Dichas metas pueden ser dos: o dar un determinado número de pasos diarios, o reducir el uso de las redes sociales.

La cuenta Health tiene unos objetivos preestablecidos, de los más exigentes a los menos, y es el titular el que elige por cuál decantarse al configurarla. A partir de entonces, en función de lo mucho o poco que se acerque a la meta fijada, el banco ingresará automáticamente la cantidad equivalente día tras día desde una cuenta corriente de la misma entidad también propiedad del usuario.

Por ejemplo, si el cliente elige que su objetivo sea dar 10.000 pasos diarios, siempre que los dé B100 pasará automáticamente 30 euros a la cuenta Health ese día. Pero si da sólo 5.000, la cantidad será de 15 euros.

Además de lo anterior, hay que subrayar que al contratar los servicios de B100 el usuario obtiene tres cuentas diferentes: una corriente sin comisiones para realizar las operaciones más habituales (transferencias, domiciliaciones, pagos con tarjeta, bizum, etc.), una cuenta de ahorro denominada Save con intereses del 2,25% TAE en la que se puede depositar dinero libremente, y la ya comentada cuenta Save al 3,20% TAE. Cuando el usuario cumple con sus objetivos diarios, parcial o totalmente, el dinero se transfiere automáticamente de la cuenta corriente a la cuenta Health.

Otra de las mejores cuentas remuneradas de junio de 2025 es la Cuenta Inteligente Digital de Bankinter, con unos intereses del 2,5% TAE también con ciertas condiciones, como ser nuevos clientes. Durante los tres primeros meses, la entidad aplica directamente la rentabilidad máxima. A partir del cuarto mes, para seguir obteniendo ese 2,5% TAE, es necesario domiciliar la nómina y activar Bizum. En caso de no cumplir con estos requisitos, la rentabilidad se reduce al 2,12% TAE. En ambos casos, el saldo máximo remunerado asciende a 150.000 euros.

Por último, cabe mencionar la Cuenta Nómina de ING, con la rentabilidad más alta de las cuentas remuneradas de junio de 2025, un 4% TAE. A pesar de ello, este producto tiene unos condicionantes importantes, motivo por el que no lo hemos destacado más arriba: la oferta es válida sólo para nuevos clientes que domicilien una nómina superior a 700 euros y durante los tres primeros meses desde el alta, a partir del cuarto los intereses caen al 1,8% TAE.

Las mejores cuentas remuneradas sin nómina ni condiciones de junio de 2025

Cuenta de ahorro Trade Republic Sin Comisiones Ir a la oferta Análisis de Trade Republic Hasta un 2% de TAE de remuneración

Cuenta remunerada con IBAN español

El saldo remunerado sin límite

Tarjeta de débito con Saveback

Las ganancias se ingresan mensualmente en la cuenta del usuario Trade Republic ofrece una de las cuentas de ahorro más interesantes del mercado, con unos intereses que pueden alcanzar hasta el 2% TAE sin apenas requisitos ni permanencia, lo único que el usuario necesita para beneficiarse de esta oferta es tener una cuenta abierta en la plataforma de origen alemán. De esta remuneración se pueden beneficiar tanto los que ya son usuarios de Trade Republic como aquellas personas que creen una cuenta nueva. En ambos casos, los titulares tienen total flexibilidad para ingresar, retirar u operar con el dinero cuando quieran.

Cuenta N26 Estándar Sin Comisiones Ir a la oferta Llévate 50€ de reembolso en tus gastos de viajes

Sin comisiones en transferencias internacionales

Tarjeta de débito virtual gratuita

2 retiradas gratuitas al mes

Categoriza tus gastos automáticamente La cuenta N26 Estándar es una cuenta totalmente digital y gratuita. Incluye pagos en moneda extranjera sin comisiones con el mejor tipo de cambio, 2 retiradas de efectivo sin coste y una tarjeta virtual gratis para compras online y en comercios.

Cuenta flex Klarna Sin Comisiones Ir a la oferta Rentabilidad del 2,02% en tu cuenta flex

Cuenta sin comisiones de emisión y gestión

Pago de intereses mensuales

Tus fondos siempre disponibles

Sin importe mínimo Aumenta tus ahorros con la cuenta flex de Klarna remunerada al 2,02%, sin comisiones y con total disponibilidad. Podrás abrir tu cuenta desde la app en pocos minutos y depositar un importe sin saldo mínimo. Los intereses se calculan diariamente y se pagan cada mes. Si necesitas retirar el dinero, lo podrás hacer sin penalizaciones y sin comisiones.

Cuenta Ahorro Bienvenida Sin Comisiones Ir a la oferta Rentabilidad del 2.27% TAE y 2.25% TIN anual durante 6 meses, desde 1€ hasta 100.000€

Obtén hasta 1.125€ los 6 primeros meses

Dinero siempre disponible: puedes retirarlo en cualquier momento

Sin gastos ni comisión de administración, mantenimiento y cancelación

Consulta condiciones en Openbank.es

Para quienes no tengan nómina o no puedan cumplir con las condiciones de los productos anteriormente citados, o no quieran, existen cuentas remuneradas sin nómina ni condiciones que pueden contratar sin problemas, aunque con rentabilidades inferiores a las citadas en el apartado anterior, la mayoría de ellas por debajo del 2,5% TAE.

De estos productos, el más destacado es la cuenta remunerada de Trade Republic, con unos intereses del 2% TAE sin condiciones. Basta con que el usuario se dé de alta e ingrese al menos 10 euros para empezar a generar rentabilidad. El saldo máximo remunerado de este instrumento es de 50.000 euros. Otra cuenta remunerada interesante este mes de junio es la de N26, con un 2,53% TAE, una rentabilidad más alta que la anterior pero dos condiciones: es sólo para nuevos clientes que asocien bizum a esta cuenta. La cuenta flex de Klarna, por su parte, ofrece un 2,02% TAE sin condiciones.

Una última cuenta remunerada sin condiciones que merece la pena destacar es la Cuenta Ahorro Bienvenida de Openbank, con un 2,27% TAE los seis primeros meses, y a partir del séptimo con los intereses que en ese momento tenga la Cuenta Ahorro normal de Openbank. Este producto ofrece rentabilidad desde 1 euro hasta 100.000 euros.