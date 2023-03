EEUU y la gran banca ultiman el rescate de First Republic Bank por 30.000 millones

Los bancos más grandes del país están a punto de acordar un plan para depositar alrededor de 30.000 millones de dólares en First Republic Bank, en un esfuerzo coordinado por el Gobierno estadounidense para estabilizar a la entidad californiana y detener la crisis bancaria, según personas con conocimiento del asunto.

Bancos como JPMorgan, Citigroup, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley y PNC Financial Services están en conversaciones en estos momentos para emprender el rescate, según fuentes cercanas a la negociación que pidieron no ser identificados. Los detalles del rescate, que aún se están resolviendo, podrían anunciarse este mismo jueves, según las fuentes.

Representantes de los bancos, la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y el Departamento del Tesoro declinaron hacer comentarios o no respondieron a las solicitudes de declaraciones.

Tras conocerse la noticia los títulos del banco regional se han disparado en medio de un clima de euforia entre los inversores, que ya barajaban la idea de una liquidación la entidad podría haber esquivado. Desde mínimos de la sesión se ha disparado un 89%, pasando de los 20 dólares por título hasta los 40 dólares. Sin embargo solo en cuestión de minutos tras conocerse la noticia ha dado un salto del 50%.

First Republic Bank se antojaba hasta el momento como la próxima víctima de una serie de colapsos bancarios que ya se ha llevado a Silicon Valley Bank y a Signature Bank. Estos bancos, más expuestos a bonos a largo plazo y activos con más riesgo vieron sus cuentas comprometidas ante un shock de liquidez por las subidas de tipos. En primer lugar Silicon Valley Bank intentó hacer una ampliación de capital pero California optó por liquidar la entidad y trasferir sus activos para salvar los depósitos.

Desde la quiebra de SVB llevaba una caída del 72%

Las consecuencias de las subidas de tipos sobre la banca se hicieron presentes y el pánico se desató entre todo el sector bancario, pero el éxodo de depósitos e inversores se está cebando con aquellos bancos más expuestos al riesgo y con una menor liquidez. First Republic Bank fue una de las principales firmas de esta lista con una caída del 72% en bolsa desde la semana pasada.

La empresa reconoció que tenía problemas de liquidez ante la salida de depósitos que estaba sufriendo y, de hecho, desde Bloomberg avisaban de que estaba buscando opciones estratégicas para garantizarla, incluida una eventual venta de la compañía.

Pese a todo la compañía afirmaba en el día de ayer que sus posiciones siguen siendo sólidas y que contaba con una liquidez de 65.000 millones de euros disponible. "Las posiciones de capital y liquidez son muy sólidas y el capital está por encima del umbral regulatorio de Estados Unidos", afirmaron este domingo Jim Herbert y Mike Roffler, consejero delegado y presidente de First Republic.

El banco cuenta con 213.000 millones de dólares en activos

Sin embargo, desde Bank of America advertían que esta entidad sufriría una presión mucho mayor que la del resto del sector porque se trata de una entidad "con una mayor exposición de sus clientes a los tipos de interés". Lo cual, en opinión de los analistas, desatará "una gran volatilidad a corto plazo en los bancos regionales".

Fueron más allá Fitch y S&P que salieron ayer al paso para rebajar la calificación crediticia de la empresa. Desde S&P afirmaron tajantemente que "creemos que el riesgo de un retiro de los depósitos es elevado a pesar de los acciones de los reguladores". S&P la bajo a 'BB+' desde 'A-', con perspectivas negativas. Fitch dio un paso más y la bajo a 'BB'.

Moody's por su parte, en su rebaja general a todo el sector bancario, incluyó a First Republic Bank entre las entidades a estudiar para una rebaja individual de su calificación.

Una eventual caída de este banco con sede en San Francisco sería más sonora que la de su homóloga de Silicon Valley. First Republic Bank cuenta con 213.000 millones de dólares en activos y con 7.200 empleados.