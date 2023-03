La correduría creada por la excúpula de Willis integra los brókers Triple A y Colemont

Asterra Partners, la correduría creada por algunos de los miembros de la excúpula de Willis en España y Marsh & McLennan, se une al proceso de consolidación que está experimentando el sector con la integración de Colemont Iberia y New Triple A Venture.

La correduría de reaseguros Colemont ha mutado, de hecho, su redenominación a Asterra Sociedad Anónima Correduría de Reaseguros, según información del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) mientras que New Triple A Venture es un bróker focalizado en dar soluciones de aseguramiento al negocio industrial, middle market y el desarrollo de programas para multinacionales, según fuentes financieras.

Son dos de los primeros movimientos corporativos realizados por la correduría fundada en 2020 como Deasterra Partners con vocación de crecer vía negocio con foco en el aseguramiento de empresas y aprovechar además las ocasiones de integración que encajasen en su estrategia y modelo de negocio.

Servicios complejos a empresas

En su puesta en marcha se involucraron Alberto Gallego, Jaime Castellanos y Antón Serrats, ex consejero delegado de Willis Towers Watson España, ex presidente y ex vicepresidente. Los tres son socios y mantienen dichos cargos en la Asterra, con funciones ejecutivas.

Al proyecto se ha sumado también Ignacio Almazán, antiguo country manager en España de Berkshire Hathaway Specialty Insurance (el brazo de seguros de Warren Buffett), como socio y director general y varios directivos que salieron de Willis cuando se anunció la compra del grupo a nivel mundial por parte de su rival Aon -la operación se frustraría después por las condiciones regulatorias-. Así proceden de Willis, por ejemplo, los también socios y directores generales de Asterra, Alberto Portillo, Carlos Díez o Felipe Pujol.

La sociedad cuenta actualmente con 156 profesionales, con implantación nacional y capacidad de gestión de riesgos internacionales en todos los países. Su capital estaría participado en un 60% por los socios profesionales y el 40% restante en propiedad del bróker internacional Marsh & McLennan.

Su foco, según información de la web de la compañía, es dar soluciones a empresas en productos como seguros de crédito, project finance, reaseguro, fusiones y adquisiciones, coberturas de riesgos para joyerías y patrimonios, sanidad, para administraciones públicas, transportes, riesgo político o medioambiental, daños y responsabilidades complejos, energía o construcción, entre otras.

Frente a los principales jugadores la visión que expone en su web es ofrecer un servicio y atención personalizada, pero cobertura y enfoque global.

Integraciones

Según los últimos informes anuales disponibles en el Registro Mercantil los dos brókers integrados tienen sede en Madrid. Fundado en el año 2006, Colemont Iberia cerró el ejercicio 2021 con 1,33 millones de euros en patrimonio y un beneficio de 83.770 euros, conforme a esa información. New Triple A Venture fue constituido a su vez en 2018 y completó el año 2021 con 682.924 euros en patrimonio neto y 72.416 euros de ganancia.