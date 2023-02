El sueco Söderberg & Partners entra en España con la compra del 40% del broker ERSM

El grupo sueco Söderberg & Partners desembarca en España con la compra del 40% de la correduría ERSM Insurance Brokers, cabecera del Grupo ERSM.

Su incursión forma parte de una alianza por la que ambos socios quieren potenciar el crecimiento en el mercado tanto con clientes empresas como instituciones y particulares y explorarán nuevos negocios conjuntos en el sur de Europa.

Söderberg & Partners es un grupo nórdico no bancario especializado en la gestión de seguros, patrimonio y pensiones corporativas. Fundado en 2004, es una empresa familiar liderada por Per-Olof Soderberg, aunque tiene en su capital como accionistas minoritarios a KKR y TA Associates. Con sede en Estocolmo y 3.000 profesionales repartidos en siete países es el primer bróker de Suencia en Vida, pensiones y no vida, el primero de No Vida en Noruega y también de Vida en Dinamarca y en No Vida en Países Bajos, conforme detalló la compañía.

En ERSM, las familias accionistas mantendrán la mayoría en el capital y la gestión de la correduría. El desembarco del grupo sueco en ERSM forma parte de su plan de crecimiento en todo el continente europeo. Söderberg & Partners, que ingresa unos 650 millones al año, ya está presente en Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo y España, donde actualmente tienen una plataforma de desarrolladores informáticos.

Las compañías esperan conseguir "importantes sinergias" en distintos ámbitos con su alianza. Según explicaron, su acuerdo ha sido posible por la gran complementariedad existente entre ambos socios, que comparten la misma filosofía, los mismos valores y visión del negocio asegurador, y cuentan con un amplio conocimiento y experiencia en sus mercados.

ERSM Insurance Brokers encabeza el Grupo ERSM, que cuenta con 24 filiales y participadas en todo el territorio nacional que desarrollan su actividad principal en el sector asegurador. En 2022, el grupo intermedió 215 millones de euros en primas con un volumen de negocio de 27 millones, con especial posicionamiento en los ramos de automoción, empresa y distribución.