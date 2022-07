Dos de cada tres pymes andaluzas han necesitado financiación en el último año

El 63,9% del más de medio millón de pymes andaluzas han atravesado por situaciones de necesidades de financiación en el último año. Unas 307.000 pequeñas y medianas empresas que se han visto apuradas de efectivo para lanzar sus proyectos o para garantizar su viabilidad. Cuando se midió esta necesidad en 2019 el dato estaba 27 puntos por debajo, según datos ofrecidos por el presidente y el director general de Garantia, Javier González, Javier González de Lara y Antonio Vega, junto con la directora de Abay Analistas Económicos, Maribel Martínez, en la presentación del 'III Informe Financiación de pymes y autónomos de Andalucía', basado en una encuesta realizada en los meses de febrero y marzo de 2022 a 1.017 pymes andaluzas. Los datos de 2021 reflejan una tendencia positiva que la compleja situación actual tiñe de incertidumbre.

Prácticamente todas las empresas que una vez detectada esa necesidad han buscado financiación la han conseguido. Sólo un 3% no tuvo acceso al dinero. Un 76% encontró apoyo en entidades bancarias, un 20% en fuentes de financiación no bancarias, y un 20% aportó fondos propios. Dos de cada tres de los que buscaron financiación externa no encontraron obstáculo, mientras que el tercio restante tuvo que aportar garantías extra o se enfrentó a un precio del dinero superior al esperado.

Según la consulta realizada, tres de cada diez pymes afirman haber iniciado "una recuperación económica tras la crisis de la Covid-19" y cerca de un 31% dice estar en una "posición estable", mientras un 32,5% de ellas asegura que "su situación ha empeorado con respecto a 2020".

Por su parte, el 45,4% de las empresas espera que su facturación "aumente en los próximos doce meses", frente al 37,1% que lo indicaba en enero de 2020. Asimismo, el porcentaje de pymes que considera que "permanecerá estable" desciende ligeramente, del 37,2% en 2020 al 35,9% en 2021, mientras que se reduce significativamente el peso de las empresas que creen que su facturación "va a decrecer", del 25,7% al 15,7%.

Respecto a la creación de empleo, el informe indica que "sólo el 15,6% de las pymes andaluzas considera que se creará empleo en los próximos doce meses". "El logro de la financiación facilitará la creación de empleo en el 6,5% de las pymes que buscaron financiación, ya que el 52,6% de las pymes considera que esto es clave para mantener estables los puestos de trabajo", ha señalado el documento.

Necesidades

Sobre las necesidades de financiación de las pymes andaluzas, el informe concluye que en 2021 "han sido elevadas debido al impacto de la pandemia", alcanzado a un 63,9% de las pymes y asegura que "este porcentaje supera en más de 25 puntos porcentuales al último dato prepandemia de la serie histórica, referido al año 2019". La estadística también refleja que entre las pymes con más de diez personas empleadas el porcentaje con necesidades de financiación se eleva hasta el 86,1%.

Asimismo, ha habido mayores necesidades de financiación en las pymes exportadoras e innovadoras. Así el 80,5% de las pymes exportadoras ha tenido necesidades de financiación en 2021 frente al 60,4% de las no exportadoras. Y en el caso de las pymes innovadoras, el porcentaje se eleva hasta el 81,4% frente al 59,1% de las que no innovan.

Productos financieros

En cuanto al destino de la financiación, el documento expone que el circulante continúa siendo "el principal destino" para las pymes y, "como era de esperar, ha aumentado fuertemente como consecuencia de la pandemia (desde el 67,5% en 2019 al 78,2% en 2021)". La muestra advierte que le sigue en importancia la inversión en equipo productivo que originó las necesidades de financiación en el 23,5% de las pymes andaluzas y, en menor medida, la inversión en inmuebles (12,0%).

El informe también señala que ha habido "una mayor utilización" por parte de las pymes andaluzas de las líneas ICO durante la pandemia y observa un "fuerte aumento" que se sitúa en el 29,1% (frente a un 3,6% en 2019) y se posiciona como "el instrumento financiero más utilizado" en el último año.

La utilización de avales y otras garantías de las SGR ha alcanzado un nivel de utilización del 4,8% y la de otros instrumentos (principalmente renting y líneas de financiación vinculadas a otras empresas), el 3,5%.

Al banco

Respecto al porcentaje de pymes andaluzas que señala haber requerido financiación bancaria, el estudio informa de que este ha aumentado del 35,0% al 49,5% en 2021. Ante este cambio, los datos indican que la respuesta de las entidades bancarias, "que ya venía siendo muy positiva en el escenario prepandemia", ha sido "especialmente facilitadora" en 2021. Así, como resultado de las negociaciones, el 88,8% de las pymes con necesidades de financiación bancaria, la obtuvo y la aceptó.

Sobre las condiciones de la financiación, el informe señala que casi todas ellas "han mejorado" en el año 2021, pero cabe destacar la "importante caída" en la exigencia de garantías, pues el porcentaje de empresas que ha obtenido financiación con la exigencia de avales o garantías "ha descendido notablemente", hasta el 30,0% en 2021.

El 20% con avales

El cambio en las exigencias de avales se refleja en el siguiente dato del estudio: el 20,1% de las pymes andaluzas tuvo necesidad de presentar garantías o avales en el año 2021, suponiendo esta cifra un aumento respecto a la observada en 2019 (15,8% de las pymes).

El circulante, principal destino de las garantías, supuso que en 2021 el 11,8% de las pymes andaluzas requiriera garantías para este fin, y la mayoría las acabó obteniendo. En línea con este dato, las extraordinarias necesidades de financiación de las pymes en 2021 este porcentaje ha aumentado notablemente respecto a 2019 (8,2%).

Sociedades de Garantía Recíproca

El porcentaje de pymes que nunca ha recurrido a una SGR y no conoce sus servicios se ha situado en 2021 en un 71,5%, frente al 85,4% de 2019. En la misma línea, indica el estudio, han aumentado las pymes que, aunque nunca han contactado con estas entidades, conocen sus servicios (del 11,6% al 18,7%) y las pymes que han recurrido ocasionalmente a una SGR (del 2,6% al 8,7%).

Respecto a las pymes que dicen conocer los servicios de las SGR, el informe expone que el 85,5% ha señalado que sus servicios "ayudan a mejorar el acceso a la financiación bancaria"; el 81,0%, que "ayudan a obtener mayores importes en la financiación bancaria"; el 79,3%, que "permiten obtener un asesoramiento adecuado"; el 73,5%, que "favorecen la ampliación de los plazos de devolución de la financiación"; y, por último, el 54,2% cree que las SGR "permiten reducir los costes de la financiación bancaria".

González de Larea y Antonio Vega han destacado que la colaboración entre Garantia y la Junta de Andalucía en la concesión de avales durante la pandemia (más de 200 millones de euros en 3.000 operaciones) han incrementado el grado de conocimiento y la valoración que hacen las empresas de la sociedad de garantía recíproca de Andalucía.