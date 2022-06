BIPAR reelige a Juan Ramón Plá como vicepresidente

ADECOSE ha participado en la Asamblea General de BIPAR (Federación Europea de Intermediarios de Seguros), celebrada el pasado 24 de junio.

En la asamblea, Juan Ramón Plá, tesorero de ADECOSE, ha sido reelegido vicepresidente de BIPAR, cargo que compatibilizará con la presidencia del European Forum for Insurance and Financial Intermediation.

Además de sus puestos de responsabilidad y representación de BIPAR en la Federación Mundial de Intermediarios de Seguros (WFII) y en EIOPA a través del Grupo de Interés de Seguros y Reaseguros. El francés Dominique Sizes (CSCA) ha sido reelegido presidente de la Federación.

Impulso de ADECOSE en BIPAR

Según explica la asociación, con esta reelección, Juan Ramón Plá continuará impulsando el nivel de influencia y capacidad de interlocución de la Federación ante las instituciones comunitarias, en un periodo marcado por la crisis de la Covid-19, las incertidumbres económicas y la guerra en Ucrania, velando por los intereses profesionales de los intermediarios de seguros y financieros.

Asimismo, ADECOSE destaca "la gran influencia que BIPAR está desplegando en temas muy relevantes a nivel europeo, relacionados con la transformación digital como es el caso del Reglamento de Resiliencia Operativa Digital (DORA), la adaptación a la normativa de sostenibilidad o a la estrategia de inversión minorista en el marco de la Unión del Mercado de Capitales, con la inestimable colaboración de ADECOSE como miembro activo de la Federación".

Asamblea General de BIPAR

Durante la Asamblea General, también se trataron otros temas de relevancia para BIPAR, como la presentación las cuentas anuales y aprobación del presupuesto para 2022, así como la elección de los nuevos cargos que conforman la Junta Directiva. Cabe destacar la asistencia y debates mantenidos con Didier Millerot, Head Insurance and Pension Unit, DG FISMA (Comisión Europea); David Ciliberti, Legal and Policy Offcicer DG JUST (Comisión Europea); y David Cowan, Team Leader on Conduct of Business Policy, Consumer Proetction Department EIOPA. Así como la exposición realizada por el asesor jurídico externo, Patrice Muller, Senior Partner de LE Europe.

Dentro del proyecto que ADECOSE inició en 2006, apostando por la presencia activa en Europa, la Asociación seguirá incidiendo en asuntos internacionales. En este sentido, Martín Navaz, presidente de ADECOSE; afirma que "la presencia de la Asociación en Europa es un hito porque creemos que es una prioridad. Y un área estratégica que nos permite estar presentes donde se decide la regulación que nos va a afectar en el futuro".