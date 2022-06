El director financiero ante el reto de los criterios ESG: un cambio cultural y tecnológico por la transformación sostenible

La tercera mesa de debate de la jornada empresarial El CFO y el CIO, propulsores del crecimiento del valor empresarial organizada por elEconomista.es trata la importancia del director financiero (CFO) como protagonista de la estrategia ambiental, social y corporativo (ESG) en el ámbito empresarial. Aquí, señalan los partícipes, la empresa debe actuar en función de estos criterios que les permiten realizar una comunicación "mucho más cercana y comprensible" con su mercado más importante e interesante: la financiación y la inversión, siempre de la mano de las empresas tecnológicas en busca del objetivo de la transición sostenible.

Así y bajo este pretexto, el equipo financiero deberá tener una contabilidad precisa de los datos financieros y no financieros que permita entender y afrontar los esfuerzos necesarios en materia de ESG y transmitirlos a las partes interesadas, además de orquestar el proceso de reporting corporativo sobre ESG.

El subdirector de Control de Gestión de Feníe Energía, Alfonso Ruiz, destacó la importancia del ESG en el sector energético. ¿Cómo crearía valor el cumplimiento de estos criterios en la sección financiera de una compañía? "Lo tenemos en el ADN", explicó rotundo. Su compañía vende energía verde, y la elaboración del plan estratégico y los hitos, junto al seguimiento de esta energía verde, es clave para el reporte mensual y el desarrollo financiero.

Alejandro Roca, director Financiero de Sercotel explica que entiende el valor intrínseco financiero y el valor con propósito para la sociedad, difícil de cuantificar, como dos elementos separados. "No está en nuestra visión que el ESG tenga siempre una repercusión en el valor".

El Country manager de Workday Iberia -más de 15.000 empleados-, Adolfo Pellicer, matiza la importancia de la transición verde en el mundo de los CEOs, como una materia transversal que también toma importancia en la dirección financiera: "va a jugar un papel importante en la transición sostenible, con un impacto más o menos positivo en el valor". "El papel del director financiero consideramos que es relevante en varias líneas. En el reporte corporativo ESG, donde necesitamos llegar a fondo y embeberlas en los procesos corporativos de las empresas", por tanto el director financiero es muy importante porque decide dónde van los fondos.

Roca explica que, en términos de métricas y estándarización de métricas en ESG "están en un terreno de niebla". La parte ambiental es relativamente estable, la parte de la S ya hay divergencias frente a EEUU y en términos de Gobernanza es más rígido. "Hay iniciativas de estandarización, lo que no implica que las compañías paren o elijan un camino distinto. Lo importante es el cambio cultural, porque en algún momento será insostenible" si no se abordan las métricas. "Me preocupa la métrica en el cálculo y en la definición para tener una comparación y un objetivo", explica Roca. "Necesitamos cierta estabilidad y comparabilidad", sentencia.

Alfonso ratifica la dificultad a la hora de realizar esas comparativas en las métricas, y explica que un punto clave es anticiparse a los acontecimientos. "El sentido clave es anticiparse a lo que viene y trabajar en el conjunto de la compañía, trabajando no solo en la cuenta de resultados, sino también en términos cuantitativos y cualitativos".

Un valor añadido y estructural

Pellicer se mostró de acuerdo con la cierta incertidumbre o "niebla" en el campo del ESG. Recuperó datos del ESG a nivel global, con cada vez más empresas reportando métricas, aunque le da más importancia al paso anterior: antes de la métrica, comenta, está la estrategia. "Hay que ir al principio para embeber los procesos del ESG en la compañía, donde el Financiero tiene mucho que decir".

Sobre el reto a asumir, que explican que es "tremendo", las empresas tienen que recopilar datos y métricas propias y de los clientes, seleccionar determinados parámetros para elegir proveedores... para esto, Roca explica también que hay que empezar por la parte interna, la empresa, para desarrollar este proceso. "El problema de esto es que estamos yendo por delante de la legislación", explica, haciendo también referencia a los bancos o al ámbito internacional, donde pueden existir oportunidades empresariales. "Y el empleado te lo pide", un valor añadido extra y decisivo al factor económico o al plan de carrera.

Ruiz explica la cierta dificultad para recoger algunas métricas, pero que ofrece una oportunidad para realizar un reporting de ESG. Igualmente opina Pellicer, quien matiza que una parte de la información ESG son indicadores que viene de distintas fuentes, no viene estructurada y hay que realizar un trabajo de agilización de esta información, que a su vez abaratará el acceso a esta información una vez se realice el cambio estructural "desde el core" de la empresa.

La brecha del ESG se reducirá una vez la regulación avance, ofreciendo nuevas oportunidades y facilidades en cuanto a la financiación empresarial. "Si esto es cultural, no tiene un departamento", forma parte de toda la empresa, explica Roca. En el futuro, según avance la recopilación, tendrá su propia partida presupuestaria. Alfonso, a su vez, cree que el análisis exhaustivo mejorará los resultados financieros de las compañías. "Es una oportunidad bastante interesante", explica Ruiz, y también está de acuerdo Pellicer.

Roca, además, va más allá: el propio cliente valorará el rating ESG y pondrá una nota a la empresa en base a estos criterios. "El retorno positivo está en todas las áreas", explica Ruiz. Y en este punto Pellicer destaca la importancia de ir de la mano con las empresas tecnológicas, actuar en el origen de los procesos. "Hay una gran oportunidad de evolucionar el ERP a uno ágil y moderno como Workday, para introducir los cambios en horas y que las políticas ESG se integren en los procesos de la empresa para poder obtener esa información".

Clausura de Pellicer

Tras agradecer a El Economista y a los participantes, Pellicer remarcó varios puntos interesantes de la jornada. En el primer foro, la relación del CFO y el CIO, donde destacaría además de la relación y la comunicación, cómo "ambos se convierten en una relación de socios de negocio" para dar soporte a todos los departamentos donde los directores Financieros tienen que ganar peso para que todo el mundo "hable el mismo lenguaje" en los datos.

Las empresas emergentes cuentan con una agilidad en el ADN de sus direcciones financieras, incluso con mucho trabajo manual al que han tenido que dar la vuelta para darle importancia al trabajo estratégico. De cara a la transformación sostenible, la importancia de la tecnología es fundamental para conseguir afrontar el reto de la transformación.