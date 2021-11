Santander repite como único español entre los bancos sistémicos mundiales

Santander es el único banco español que figura entre las 30 entidades de importancia sistémica global en 2021, según la clasificación elaborada por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) en colaboración con el Comité de Basilea y las autoridades nacionales.

Estos bancos con importancia sistémica deberán afrontar exigencias de capital suplementarias para cubrir el riesgo en el sistema por su tamaño. La entidad presidida por Ana Botín está encuadrada en la categoría de menor riesgo entre las cinco existentes, lo que supone que solamente debería asumir un recargo extra de capital del 1%, frente al suplemento del 3,5% exigido en el nivel de mayor riesgo.

La actualización de esta lista, que se realiza en noviembre con una periodicidad anual, no ha supuesto ningún cambio respecto de las entidades incluidas en 2020, manteniéndose los mismos 30 bancos de importancia sistémica global. La nueva lista se publicará en noviembre de 2022.

En comparación con la clasificación de 2020, tres bancos han visto aumentadas sus exigencias de capital suplementario al pasar a una categoría superior. Es el caso de JP Morgan, que ha sido incluido en el grupo 4 en vez de en el 3, lo que implica una exigencia extra de un 2,5% en lugar del 2%, mientras que BNP Paribas ha pasado al grupo 3 desde el 2, con una exigencia suplementaria del 2% en vez del 1,5%, y Goldman Sachs ha entrado en el grupo 2 desde el 1, con un requisito adicional del 1,5% en vez del 1%.

Ninguna entidad sistémica ha sido incluida en la categoría 5, que implica una exigencia de capital suplementario del 3,5%, la mayor de la escala utilizada. De su lado, JP Morgan es el único banco en el grupo 4, con una exigencia adicional de capital del 2,5%.

En la categoría 3, con una exigencia adicional del 2%, figuran los bancos Citigroup, HSBC y BNP Paribas, mientras que en la categoría 2, con una exigencia suplementaria de capital del 1,5%, aparecen Bank of America, Bank of China, Barclays, Goldman Sachs, China Construction Bank, Deutsche Bank, Industrial & Commercial Bank of China y Mitsubishi UFJ FG.

De su lado, en la categoría 1, con una exigencia del 1% de capital extra, junto al Santander se encuentran el Agricultural Bank of China, Bank of New York Mellon, Credit Suisse, Groupe BPCE, Groupe Crédit Agricole, ING Bank, Mizuho FG, Morgan Stanley, Royal Bank of Canada, Société Générale, Standard Chartered, State Street, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion, UBS, UniCredit y Wells Fargo.