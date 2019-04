Dimite la agrupación local de Ciudadanos en Utebo

Europa Press Zaragoza

La dimisión presentada por la Junta de la Agrupación Local de Utebo (Zaragoza) corresponde a Antonio Lahuerta, coordinador de la Agrupación; Beatriz Trigo, secretaria de la misma; Rosa Caseras, responsable del tejido Asociativo y Entidades; María Jesús Gil responsable de Logística, y Rosa Ana Bueno, responsable de Ciudadanía y Movilidad.

En un escrito remitido a elEconomista.es, explican que esta decisión ha sido tomada "a consecuencia de la grave situación creada desde la organización y secretaria de Cs Aragón hacia las personas que durante cuatro años hemos trabajado día a día por Utebo, dejándonos la piel en nuestro pueblo, haciendo un gran trabajo por nuestros vecinos, demostrando cercanía y compromiso con nuestro pueblo".

En este sentido, añaden que "la situación que nos imponen desde fuera de Utebo pone de manifiesto la falta total de confianza en el trabajo que hemos realizado durante los cuatro últimos años al considerar como mejor opción para liderar la candidatura la de una persona totalmente desconocida para la totalidad de nuestros afiliados, desvinculada del día a día de nuestra agrupación y, por lo que ella misma dice, del propio municipio".

En el escrito añaden que "entendemos que la regeneración y la búsqueda de talento que propugna Ciudadanos no concuerdan con las incorporaciones exprés de personas vinculadas de la noche a la mañana a Ciudadanos. ¿Dónde estaba toda esta nueva lista cuando Utebo necesitaba de ellos? Desde la Agrupación Local de Utebo hemos realizado multitud de actos hacia los vecinos de Utebo para atender y escuchar las necesidades y demandas de nuestros vecinos. Nunca la "saga impuesta" desde Zaragoza, se dejó ver ni escuchar desde los mecanismos que la propia agrupación tenía, todo lo contrario, era mucho más bonito estar en la foto a varios kilómetros de Utebo, así no debe ser la "supuesta" nueva política".

A raíz de esta situación, "la casi totalidad de los integrantes de la Junta Directiva de la agrupación Local de Utebo han decidido sumarse a la decepción que han manifestado muchos de los afiliados y simpatizantes de Utebo ante la creciente pérdida de identidad, adoptando prácticas que apartan al partido de sus valores y le empujan peligrosamente a formar parte de aquello que quería combatir. Utebo se merece más respeto, Utebo se merece desenmascarar el juego político, no aceptamos ser moneda de nada ni de nadie y por supuesto, no vamos a consentir que desde otros intereses pongan y quiten candidatos y demás, con la intención "supuestamente" de poner antes de las elecciones un pacto de gobierno sobre la mesa, con el único fin es de mantener a unos en sus sillones y a otros coger vuelo para utilizar Utebo como trampolín político. Con la gente de Utebo no se juega y por consiguiente, nosotros no entramos en el juego e ellos. Queremos hacer política en la calle, no en los despachos".

Además de la dimisión de cinco de los siete componentes de la Junta Directiva de la Agrupación Local de Ciudadanos en Utebo han solicitado también al partido la baja de afiliación por también "considerar que la formación está adoptando prácticas que le apartan de sus valores y le empujan peligrosamente a formar parte de aquello que quería combatir", y por la llegada de personas puestos de una manera llamémosla "curiosa" que "no tienen ninguna vinculación con la agrupación y con el trabajo realizado en Utebo durante estos cuatro años", nos encontramos como vulgarmente se dice, "unos dedazos".