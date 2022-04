El PP denuncia "falta de voluntad política" del Gobierno de España en aplicar la fiscalidad diferenciada

elEconomista Zaragoza

El senador Manuel Blasco lamenta que, con una

recaudación de 7.500 millones de euros más de lo previsto en enero y febrero, el Gobierno central es incapaz de tomar una decisión que "pedimos la unanimidad de la provincia".

El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, y los senadores, Manuel Blasco y Carmen Pobo, han afirmado sentirse preocupados y alarmados tras conocer las declaraciones realizadas por el secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya.

En ellas, el secretario general vinculaba la tardanza en la aplicación de la fiscalidad diferenciada en la provincia a la guerra de Ucrania. Para el máximo responsable de los populares turolenses, el retraso acumulado de cuatro meses para una medida que aportaría a Teruel una "ventaja competitiva" para la generación de empleo y oportunidades en el territorio, es consecuencia de la "falta de voluntad" política del Gobierno central. "Nos están tomando el pelo y nos engañan porque, en el momento de mayor recaudación, ponen como excusa el conflicto bélico en Ucrania", declara.

También ha hecho referencia al "chantaje independentista" que, a su juicio, está frenando que esta posibilidad contemplada por la Unión Europea sea finalmente una realidad. Además, ha considerado que son los "socios independentistas de Pedro Sánchez" los que están "impidiendo" que este "privilegio" lo puedan disfrutar las provincias de Teruel, Cuenca y Soria.

Juste ha hecho referencia al "trabajo duro" de muchos Gobiernos en el pasado para lograr la fiscalidad diferenciada para la provincia de Teruel, que comenzó con la labor del Ejecutivo presidido por Luisa Fernanda Rudi.

Tras ello, en abril de 2021, las instituciones comunitarias autorizaron finalmente la aplicación de esta medida de discriminación positiva a partir del 1 de enero del presente año. Desde entonces se aprobó una disposición adicional en los Presupuestos Generales del Estado sin concretar la fecha de la puesta en marcha y la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que se estaban perfilando estas medidas.

Sin embargo, el pasado martes, las declaraciones del secretario de Estado de Reto Democráctico han alertado al PP de Teruel. El número uno de los populares turolenses ha anunciado que la formación que encabeza presentará iniciativas en las diferentes administraciones para reclamar la puesta en marcha de una medida que cuenta con el "respaldo unánime" de toda la provincia. Una decisión que ha calificado como "muy necesaria" en el momento actual, ya que para combatir la despoblación "necesitamos empleo y vivienda", para lo que "el empuje de las administraciones es indispensable".

7.500 millones de recaudación

Según explican desde el PP Teruel, las cifras hablan por sí solas. Durante los dos primeros meses del año, el Gobierno central ha recaudado 7.500 millones de euros más de lo previsto como consecuencia de la subida del Índice de Precios de Consumo (IPC).

A pesar de esas circunstancias no han implementado todavía una medida fundamental para la provincia de Teruel. En ese sentido, el senador Manuel Blasco ha lamentado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que tiene "más dinero y fondos europeos que nunca", es incapaz de tomar la decisión que "pedimos la unanimidad de la provincia. No la adopta porque no quiere".

Según el representante de los 'populares' en la Cámara Alta, el Gobierno de España "está en la inopia" y "anda perdido" porque "no tiene ni idea de qué hacer en la España despoblada". Una situación que -a juicio de los populares- nada ayuda a que la Secretaría para el Reto Demográfico pertenezca al ministerio de Transición Ecológica, que tiene al frente a una ministra "muy interesada en la ecología pero nada en la despoblación".

Durante los casi cuatro años de labor al frente del Gobierno de España, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en valor las 130 medidas presentadas para combatir la despoblación, de las que aseguran que se están implementando el 83%. Unas actuaciones que ha calificado Blasco como "uno de los mayores bluf" y también como "papel mojado" porque llegan a repetir iniciativas hasta en tres ocasiones y a incluir medidas que "poco o nada ayudan" a resolver la situación demográfica de provincias como Teruel.

Cortina de humo

El presidente del PP turolense, Joaquín Juste, ha calificado muy negativamente el trabajo desarrollado por el Gobierno central para la aplicación de la fiscalidad diferenciada, los apelativos para el Ejecutivo regional han sido similares, al igual que el anuncio de la Ley de Dinamización del Medio Rural de la que ha indicado que es como una "cortina de humo", elaborada y aprobada con el propósito de "tapar lo que no se tiene voluntad política de poner en marcha".

"Cuando el Gobierno de Aragón lleva siete años sin arreglar las carreteras, sin instalar banda ancha en los municipios y sin mejorar ningún servicio, ahora anuncian una Ley de Dinamización del Medio rural que no se podrá implantar en esta legislatura y tras casi ocho años en el Ejecutivo regional", ha precisado.