Lambán: "He visto un cambio de actitud en Azcón pero se tendrá que manifestar en los próximos días"

Europa Press Zaragoza

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha asegurado que ha visto un "cambio de actitud" en el alcalde de Zaragoza y presidente del PP regional, Jorge Azcón, en el encuentro que han mantenido este jueves en el Edificio Pignatelli. Sin embargo, ha matizado: "Tendrá que manifestar ese cambio en los próximos días".

El dirigente autonómico ha declarado ante los medios de comunicación que la reunión ha transcurrido en un ambiente "apacible" y "amistoso". "He de decir que la música me ha gustado, ahora hace falta ver cómo se desarrolla la letra de la música", ha recalcado.

A su parecer, los acuerdos entre las fuerzas políticas en Aragón son "fundamentales" y "mantener el clima de sosiego" es "determinante para el futuro de la Comunidad". Por lo tanto, "no se trata de muchas fotos y muchas escenas, sino de actitudes y comportamientos, y de demostrar con la práctica diaria", ha sentenciado Lambán.

En este encuentro, el presidente de Aragón ha invitado a Azcón a participar en los foros planteados para tratar asuntos estratégicos de la comunidad aragonesa y que conforman un "proyecto de país". Al inicio del curso político, "me reuní con los líderes de las fuerzas políticas para la actualización de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica" y "en aquel momento tuve respuesta absolutamente negativa del Partido Popular". Por ello, ha recordado Lambán, que planteó estos 15 foros, en los que también participan los agentes sociales.

De este modo, el dirigente aragonés ha emplazado a Azcón a participar en esos foros, algunos ya constituidos", para tratar las cuestiones que le "preocupan" al presidente 'popular' y alcalde de Zaragoza. En este sentido, por ejemplo, para abordar la política hidráulica, Lambán ha indicado que ya hay una mesa del agua formada para tratar este tema.

Ciberseguridad

Por otro lado, al planteamiento de Jorge Azcón de convertir Zaragoza en capital de la ciberseguridad, Lambán ha concretado que Huesca ya lleva meses trabajando en esta materia, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Ministerio de Defensa.

"Es una pretensión que es perfectamente respetable pero hay que ver como se conjugan las pretensiones de unos y otros. Para ser la capital en materia de ciberseguridad, Huesca ya lleva tiempo trabajando en ello", ha subrayado el presidente regional.

Sanidad

Azcón también ha pedido al Gobierno de Aragón que paralice el pliego del transporte sanitario urgente porque recoge la supresión de 15 ambulancias en otras localidades de la comunidad aragonesa. Además, ha instado la creación de una comisión en las Cortes para debatir este asunto.

A este respecto, Lambán ha contado que la semana que viene tendrá lugar el foro de la atención primaria, porque "es un asunto crucial" y le ha ofrecido participar al alcalde "sin ninguna reticencia". Una comisión en las Cortes "solo para ambulancias no vamos a plantear, para eso está el foro", ha defendido.

"Hoy no voy a entrar en debate con Azcón. Podemos aceptar lecciones pero según de qué temas y de quién. Hoy no es día de discutir, sino de celebrar. El pliego está en fase de elaboración, que no vamos a paralizar su redacción y elaboración".

Asimismo, Lambán ha subrayado que han hablado "mucho" con alcaldes y los presidentes de las diputaciones provinciales y "tenemos claras dos cosas: "Ningún municipio va a perder lo que tiene en materia de transporte sanitario" y "Aragón en su conjunto va a experimentar una mejora sustancial en calidad y cantidad del transporte".

Fábrica de baterías

Respecto a la instalación de la fábrica de baterías para coches eléctricos en Zaragoza, Lambán ha aclarado: "Hemos sabido que no va a haber un solo proyecto y alguna fábrica de baterías acabará instalándose en Zaragoza, no tengo ninguna duda".

Sobre la noticia de que Valencia está expropiando terrenos para atraer la factoría de baterías de Volkswagen, el presidente de Aragón ha apelado a la "confidencialidad absoluta" exigida por la parte empresarial en cuanto a esta negociación. "Les puedo decir que llevamos años trabajando en ello para que haya una fábrica de baterías en Zaragoza", ha añadido.

"Con el trabajo con Volkswagen-Seat estoy muy satisfecho, los compromisos formales son muy solventes y potentes. Sé que en el camino recorrido hay varias comunidades autónomas desechadas, pero en este momento, quedan tres opciones, Extremadura, Valencia y Aragón. Estamos a expensas de una decisión puramente empresarial".

"Cada cual cree tener las mejores cartas para jugar en el asunto", ha comentado Lambán, para añadir: "Yo siempre les he dicho a los responsables de fábricas de baterías que para este propósito contaba con el respaldo unánime de la política aragonesa, porque el clima de acuerdo y paz social es fundamental para cualquier operación de esta naturaleza".

Comparecencia y fondos europeos

Al preguntarle por qué la financiación autonómica no figura en el orden del día de la próxima Conferencia de Presidentes que se celebrará el 24 de febrero en La Palma, Lambán ha clarificado que "jamás" pensó que se abordaría esta temática en dicho encuentro. "Es un tema suficientemente complejo para que se aborde en foros más informales y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera".

Por último, ante la crítica de dirigentes del PP, entre ellos Jorge Azcón, de que el Gobierno está repartiendo los fondos de la Unión Europea por motivos políticos, Lambán ha resaltado que esta gestión se está realizando con "pulcritud y corrección".

El Gobierno de España está gestionando los fondos "de una manera impecable", de acuerdo con lo que espera la Comisión Europea, ha justificado el dirigente autonómico, quien ha apostillado que "hay ministerios que llegan a criterios que me gustan más que otros, me gusta más si se aproximan al criterio de superficie y no de habitantes", pero "ni hay opacidad, ni oscurantismo, ni tratos de favor, ni nada por el estilo".

