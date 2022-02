Azcón (PP) dice que en estas elecciones "hay que decir no al sectarismo de Sánchez"

Europa Press Zaragoza

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, asegura que en las elecciones autonómicas de Castilla y León del 13 de febrero "hay que decir no al sectarismo" del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque "hay otra forma de gobernar", como la del presidente catellanoleonés, Alfonso Fernández Mañueco.

"El sectarismo de Sánchez en Castilla y León, que entendemos perfectamente en Zaragoza porque nos ocurre lo mismo, es a lo hay que decir no. Hay que decir basta, se ha acabado y hay otra forma de gobernar que en Castilla-León encabeza Mañueco y es un orgullo y placer estar aquí".

Azcón, quien ha acudido a Valladolid para participar en un acto del PP de la campaña electoral, se ha referido de esta forma al reparto de los fondos europeos por parte de Sánchez y que también ha criticado Mañueco.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón, como alcalde de Zaragoza, ha comentado que la política de Sánchez "si ha maltratado a una administración ha sido a los ayuntamientos". En este sentido ha recordado que solo hay un gobierno de la UE que no ha creado un fondo para ayudar a los ayuntamientos que es el de España. "Es incomprensible viendo lo que ha ocurrido en otros países", ha enfatizado.

Por ello, ha dicho sentirse "especialmente solidario" con Mañueco porque Castilla y León "está siendo tratada de forma sectaria" en el reparto de los fondos al igual que los ayuntamientos son maltratados cuando el PSOE reparte el dinero".

Como alcalde de Zaragoza ha indicado que "sufre la misma discriminación solo porque gobierne el PSOE". "No puede ser que haya un gobierno sectario, que solo se preocupa de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE o todas las formaciones que le apoyan a ese gobierno Frankenstein y no puede ser que todos los españoles no tengamos las mismas posibilidades de ayuda por parte del Gobierno de España y de los fondo europeos".

Ha augurado que el resultado electoral para el PP el 13 de febrero "no será bueno, sino que será excepcional" y "ayudará" a todas las comunidades autónomas a que el resultado del PP también sea excepcional en el conjunto de España, con Pablo Casado a la cabeza".

"Orgullosos"

El presidente del PP-Aragón ha dicho que acudía a Valladolid a "aprender de como se hacen bien las cosas" y de una comunidad autónoma que "puede estar orgullosa de estar la vanguardia de los servicios que más preocupan a los ciudadanos" entre los que ha citado la sanidad y la educación.

En Castilla León --ha expuesto-- los datos revelan que la media de inversión en sanidad es de 1.860 euros por habitante y en Aragón es de 1.660 euros, que son 200 euros de diferencia en la atención de lo más importante entre dos CCAA gobernadas por el PP y PSOE.

En Aragón, en Sanidad, el presupuesto se ha reducido en casi un 4 por ciento en 2022 frente al "aumento constante" de Castilla y León año tras año desde la pandemia y el inicio de la legislatura en 2019, ha comparado.

Sobre los impuestos ha dicho que según el Colegio de Economistas el Índice de Competitividad fiscal demuestra que Castilla y León está en el cuarto puesto tras Madrid, País Vasco y Canarias, --estas dos últimas con un sistema fiscal diferenciado-- frente a Aragón que es la "tercera por la cola".

Respecto a las propuestas fiscales de Mañueco ha dicho "sentir admiración" cuando dice que el que compre casas en los pueblos pagará menos impuestos de patrimonio porque en Aragón se paga hasta el 10 por ciento y en Castilla y León será el 3 por ciento en transmisiones patrimoniales.

En cuanto a Educación ha dicho sentir una "admiración absoluta" por los índices que tiene de hace años. "Me encanta aprender de las buenas prácticas en Educación y si pudiera elegir algo de lo que copiar de las políticas de Castilla-León es la educación al ser ejemplo de las políticas del PP, que sitúa a esta comunidad autónoma a la cabeza de todos los índices de calidad educativa".

Ha observado que "esto puede cambiar y si no gobierna el PP hay una alternativa, pero no es mejor, es peor porque Castilla y León es una tierra que demuestra que preocuparnos por la sanidad, la educación y la fiscalidad supone crear empleo y bienestar para todos los habitantes".