El comité de empresa rechaza los despidos "injustificados" en BIEFFE

elEconomista Zaragoza

El comité de empresa de Bieffe Medital, perteneciente a la multinacional Baxter, ha mostrado su rechazo a la actitud de la dirección y denuncia la persecución que está viviendo la plantilla del centro.

Desde el comité recuerdan que, mientras la empresa se encuentra en diciembre inmersa en dos procesos de negociación -un ERTE y una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo-, se están realizando despidos fuera de este ámbito, dejando en total indefensión a las personas afectadas, sin informar al comité de empresa, para no poder ejercer la labor de defensa y apoyo a los trabajadores.

El Comité explica que ha sido informado de actitudes que traspasan la legalidad como el hecho de que algunas personas reciban presiones para rebajarse el grupo profesional para no tener que ser despedidas.

Además, también aseguran tener evidencias de que se están produciendo otras que hacen gala de "su mala fe, como ocurrió el pasado viernes cuando, aprovechando que el comité de empresa se encontraba en una asamblea, seguir negociando y ejecutando despidos, al igual que ya hizo en la anterior negociación de un ERTE este mismo año".

A esta situación se añade el goteo de despidos continuo con el personal más cualificado y con más experiencia con el único objetivo de contratar en peores condiciones laborales, menor salario, y disponer de una mayor flexibilidad a costa de la conciliación laboral y familiar, en vez de realizar una buena distribución del trabajo, añaden desde el comité de empresa a través de una nota de prensa.

Los representantes de los trabajadores han explicado que no descartan convocar movilizaciones si esta situación no cambia, además de reiterar que no va a consentir que sigan ignorando los derechos de la plantilla en los planes de reorganización y recortes.