Huelga indefinida en La Panadería para exigir el pago de las nóminas atrasadas

elEconomista Zaragoza

Las empleadas se han concentrado a las puertas del establecimiento con pancartas para denunciar la gestión de la empresa y ante el hartazgo de las 40 trabajadoras de las promesas y falta de compromiso de la empresa gestora Paseo 50 SL.

Muchas de las trabajadoras han pedido la baja ante la situación de incertidumbre y malestar que están atravesando. Según explica Idoia Loren Serós, camarera y delegada sindical en La Panadería, "se ha incumplido un pacto que se acordó en el SAMA, a finales de agosto, en el cuál la empresa se comprometió a pagar la nómina de julio en tres partes, a partir de octubre. Esta situación nos está causando ansiedad y nervios no sabemos cómo vamos afrontar los meses venideros". La plantilla no ha cobrado tampoco la nómina de septiembre.

En el acto de protesta, convocado por CCOO Aragón, Idota Lorén ha lamentado la falta de comunicación con la empresa. "Los dos dueños no aparecen, no dan la cara y solo se comunican con nosotros a través de sus abogados. Nos escribieron un mail reconociendo que no había fecha de cobro para lo pactado en el SAMA".

La intención de las trabajadoras es la de solventar este conflicto con la empresa y retomar su actividad con normalidad. "Esta empresa lleva más de 20 años abierta. Todas llevamos mucho tiempo trabajando aquí y nunca habíamos tenido problemas. Ojalá pudiera volver a ser todo como antes y tener una confianza plena en que vamos a cobrar nuestros salarios", ha añadido.

La cadena de La Panadería cuenta con tres locales en Zaragoza, situados en la Avenida de Madrid 220, Fernando el Católico 50 y Tenor Fleta 60. La movilización hoy ha tenido lugar en el establecimiento de la Avenida Madrid, aunque mañana se trasladará al establecimiento ubicado en la Avenida Tenor Fleta número 61.

Denuncia en el juzgado

El responsable de Servicios en CCOO Aragón, David Martín, ha asegurado que el incumplimiento del acuerdo en el SAMA "lo denunciaremos en el juzgado. Eso supondrá que la justicia los embargue (a la empresa) y realice el pago. Pero es un proceso largo y las trabajadoras tienen que comer todos los días".

Martín ha asegurado además que esta situación es caótica. "No es habitual que no se cumpla un acuerdo en el SAMA y tampoco tenemos ninguna noticia de la dirección de la empresa. Algo incomprensible cuando el dueño de la empresa tiene un cargo en la patronal de Teruel", en referencia a Roche Murciano, presidente de la Asociación Provincial de Teruel de Empresarios Turísticos.