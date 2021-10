El PP Teruel alerta de la bajada de un 13% de las inversiones de los PGE en la provincia

Europa Press Zaragoza

El PP Teruel ha criticado este viernes la bajada de un 13 por ciento de las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la provincia, según han afirmado.

"A pesar de los intentos del Gobierno central y de las formaciones que lo sustentan de trasladar a la ciudadanía su satisfacción por el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, la realidad es que las inversiones contempladas para el territorio se reducen drásticamente", ha afirmado el presidente del PP provincial, Joaquín Juste.

Juste ha valorado los PGE de 2022 junto con los representantes de la formación en el Congreso de los Diputados y el Senado, Alberto Herrero, Manuel Blasco y Carmen Pobo. Todos ellos han comparecido ante los medios de comunicación para pedir explicaciones al Ejecutivo central, a las formaciones que lo sustentan y también a las que lo apoyan parlamentariamente.

"En unos presupuestos expansivos, a la provincia de Teruel no llega la inversión", ha resumido Joaquín Juste, para quien el Ejecutivo central tiene "interés por la foto" y tambien ha destacado sus "promesas incumplidas".

Por ello les ha reclamado "más realidades" y que "no hablen de despoblación y cohesión territorial" porque "están mintiendo". Juste, que ha aplaudido las ventajas fiscales de hasta un 20% en los costes laborales, ha reclamado que "no sea una nueva foto y que se convierta en realidad".

Todo ello porque para el máximo responsable de los populares en la provincia el actual Gobierno "no cumple ni con la planificación del anterior Ejecutivo del Partido Popular", poniendo el ejemplo de la paralización del Plan 300x100 o la mejora de la Nacional 330.

A-68

Muy duro se ha mostrado el senador turolense, Manuel Blasco, a la hora de pedir explicaciones por el proyecto de PGE para la provincia de Teruel y como consecuencia de la reducción en la cuantía destinada a inversiones.

"Solo tienen cantidades destacadas las inversiones que ya puso el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018", ha recalcado, en clara alusión al tramo de la autovía A-68 "que adjudicó el Ejecutivo socialista al mes de llegar a La Moncloa tras el trabajo del PP", la variante de Alcorisa, el ferrocarril Zaragoza-Teruel-Valencia, del que ha incidido que "ya planificamos 333 millones de euros en plurianuales", o el pantano de Santolea.

En el capítulo de ausencias, ha relatado la falta de cuantías para la autovía A-40 entre Teruel y Cuenca, las variantes de la carretera que une la capital con Alcañiz, a excepción de la de Alcorisa, la autovía entre Monreal del Campo y Alcolea, o el vial entre Daroca y Calatayud, muy utilizada por los turolenses. Es por ello por lo que se ha preguntado "cuáles son los compromisos de este Gobierno y sus aliados para la provincia".

"Al final, Teruel no se beneficia en nada de estos presupuestos y tendrán que explicarnos por qué no se han incluido cantidades significativas en ninguna de las obras", ha resaltado Blasco, lo que supone que "no tienen voluntad con nuestro territorio". La muestra de esta afirmación la ha dado también en la reducción de los plurianuales con relación a los PGE del 2021.

Con respecto a las políticas en materia de despoblación, sobre las que el Ejecutivo central ha anunciado que cuentan con un montante total de 4.000 millones de euros, Blasco ha explicado que "nadie es capaz de averiguar lo que se va a hacer con ese dinero", ya que aparecen diseminados por el Presupuesto.

Impuestos

Herrero ha lamentado que el proyecto de PGE sea "engañoso y falso", debido a que "venden que son los del mayor gasto social y los ingresos son infinitamente inferiores porque están basados en indicadores que confirman que la economía va a crecer menos de lo que dice el Gobierno". "Venden lo que saben que no van a poder cumplir", ha resumido.

El representante turolense en la Cámara Baja ha recalcado que mientras todos los paises están acometiendo una bajada "generalizada" de los impuestos después de la pandemia, el Gobierno socialcomunista está implementando la política contraria, lo que va a suponer un incremento de impuestos de 80 euros al año para cada turolense. Un hecho que le ha llevado a hacer notar que "dijeron que no iban a dejar a nadie atrás y nos llevarán a todos por delante".

Para Herrero, "estamos en una situación muy crítica" por ese alza impositiva, por la subida "desmesurada" del precio de la electricidad, por el incremento del 4% en la cesta de la compra o por los trabajadores que todavía no han vuelto a la normalidad tras la pandemia, al mismo tiempo que, ha afeado, "se suben el sueldo un 2%".

Ante ello, el representante del PP turolense ha solicitado unos presupuestos que "no mientan, ni engañen y que sean reales" y también un Gobierno "serio", que "diga la verdad". "Lo que Teruel necesita es un Ejecutivo que nos libere de la subida de impuestos, de las imposiciones ideológicas y que genere confianza a nuestro país y a la provincia", ha complementado.