El "laboratorio" de Airbus vuela con éxito en Sevilla

Juan Esteban Poveda Sevilla

El demostrador tecnológico Airbus C295 FTB2 (Flight Test Bed 2) ha realizado con éxito sus primeros vuelos desde la Línea de Montaje Final de Sevilla. Un "laboratorio", en palabras de responsables de la compañía, montado sobre la plataforma de un avión de transporte táctico C295, con tecnologías que en el futuro se podrán incorporar a los distintos productos del gigante aeronáutico. Tras el primer vuelo el pasado 25 de enero, está a punto de culminar una campaña de nueve pruebas en la que se está testando el diseño de un ala altamente eficiente, un nuevo sistema de control de vuelo y una antena de comunicación vía satélite integrada en el fuselaje de la aeronave.

La compañía ha celebrado hoy en Sevilla el éxito de esos primeros vuelos con una ceremonia a la que han asistido miembros de la Comisión Europea y de los socios que se han involucrado tecnológicamente en el proyecto. Participan más de 60 socios de 12 países distintos. En el área de Andalucía destacan FADA-CATEC, que ha usado sus procesos de fabricación aditiva para determinadas piezas, Aciturri que ha provisto de elementos metálicos, Skylife que ha proporcionado equipos, y también Aertec, y las universidades de Sevilla y Cádiz.

Francisco Sánchez Segura, executive vice-presidente HO Engineering of Airbus Defence and Space, ha celebrado durante su intervención el "éxito" de las pruebas, que encajan en la estrategia de la compañía hacia "un mundo más limpio y más seguro" Sánchez Segura ha destacado el valor de la democracia, la libertad, la paz y la Justicia y la cooperación entre organizaciones e instituciones en pro de la sostenibilidad.

Necesitan aún tiempo

"El demostrador participa de la estrategia de incremento de sostenibilidad de nuestros productos para reducir emisiones y ruido. Las modificaciones se han hecho en Sevilla. Las tecnologías probadas se usarán en nuestros programas, aunque aún necesitan un proceso de maduración. Los objetivos de la demostración tecnológica se han cumplido", ha explicado.

"El primer vuelo del C295 FTB2 es un hito clave que representa un importante paso adelante en el programa tras la integración de las nuevas aeroestructuras y el éxito de los ensayos de encendido de sistemas y las pruebas en tierra. Hace sólo unos años, este programa era únicamente un sueño con el que nos proponíamos conseguir una aviación más sostenible. Hoy nos encontramos en la fase final y, por fin, lo hemos hecho volar", ha declarado Francisco Javier Sánchez Segura.

Sánchez Segura: "Hace unos años este programa era sólo un sueño y ya lo hemos hecho volar"

Las modificaciones incluidas en la prueba incluyen nuevos materiales y tecnologías diseñadas para reducir el nivel de ruido y las emisiones de CO2 y NOx. Aplicando estas tecnologías en una futura configuración regional multimisión, se podría conseguir una reducción de hasta un 43% de CO2 y de un 70% de NOx en una misión estándar de búsqueda y rescate de 400 millas náuticas, con un nivel de ruido durante el despegue un 45% inferior.

Las principales modificaciones del avión son el diseño innovador de un ala altamente eficiente, nuevos winglets dinámicos y una antena plana para comunicaciones vía satélite integrada en la parte superior del fuselaje. Además, unos innovadores controles de vuelo para las superficies de control primarias –como los alerones, los flaps y los compensadores de los flaps con una mejor aerodinámica– son capaces de adaptarse en vuelo y contribuir a una mayor eficiencia del sistema de hipersustentación.

El nuevo sistema de control de vuelo utiliza sistemas de control digital para optimizar el perfil aerodinámico del ala durante el vuelo y se ha rediseñado un nuevo flap multifuncional que incorpora compensadores en el borde de salida y que se maneja mediante actuadores electromecánicos.

Procesos

Las ventajas también se extienden al proceso de fabricación, especialmente por el uso de materiales y métodos de fabricación avanzados que abarcan desde el uso de Scalmalloy y la fabricación aditiva, hasta nuevas técnicas de montaje de las aeroestructuras del ala. Se ha empleado el método de montaje en un solo paso (one shot) para el nuevo winglet y los compensadores de los winglets de material compuesto, igual que para desarrollar un cajón de torsión con larguerillos integrados. Por último, se han utilizado fórmulas de montaje de flaps y alerones sin utillaje.

Belén García: "No podemos esperar hasta la próxima década, necesitamos avances ya"

Belén García, HO tecnology and Develoment Airbus Defence and Space, ha explicado que el objetivo es aspirar a cero emisiones en la próxima década. "Pero no podemos esperar a los años 30, necesitamos avances reales ahora".

Comisión Europea

Airbus reacciona con este demostrador a un reto recibido de la Comisión Europea para reducir emisiones y ruidos. Andrea Gentili, de la unidad de bajas emisiones en la industria del futuro de la Comisión Europea, ha señalado que los ciudadanos europeos son los auténticos beneficiados con estos avances tecnológicos que "demuestran que su dinero está bien empleado". Confía en que las nuevas tecnologías probadas puedan estar en el mercado en unos años. Hizo un llamamiento a la cooperación y a explorar sinergias con todos los sectores y con programas nacionales para el objetivo de una aviación limpia.

Basado en un C295, el Airbus Flight Test Bed 2 es un demostrador en vuelo de Clean Sky 2 (CS2) y del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la UE dedicado a probar tecnologías para los futuros aviones regionales multimisión de CS2.