"Desastre total" esta Navidad para las discotecas andaluzas

Europa Press Sevilla

La Federación Andaluza de Empresarios de Salas de Fiestas y Discotecas (Andalucía de Noche) ha lamentado este miércoles "el desastre total" en ventas durante la Nochebuena y las fiestas de Navidad, algo que viene sucediendo desde el Puente de la Inmaculada "cuando las noticias empezaron a asustar a las personas", y ha criticado que "nos están perjudicando a todos por aquellos que deciden no vacunarse".

"La Navidad ha desaparecido por completo", ha aseverado el presidente de esta entidad, Juan Rambla, en declaraciones a Europa Press, quien ha añadido que "hay bastante gente que está anulando su reserva" para discotecas y fiestas de Navidad porque "no se decidía a comprar la entrada" ante la incertidumbre de la situación.

"No tenemos ni idea de lo que va a pasar y llevamos prácticamente vacíos desde el Puente de la Inmaculada. Nuestra esperanza está en que en fin de año la gente salga", ha manifestado Rambla.

En esta línea, ha valorado negativamente que "se siga hablando de contagios y no de presión hospitalaria". "Mientras la población no enferme, eso supone más gente que se está inmunizando. Yo creo que ya hay que dejar de tener de referencia el número de contagios y la incidencia acumulada", ha indicado.

"Además de ese porcentaje bajo que hay de población en hospitales, una gran mayoría es por personas no vacunadas, por lo que nos están perjudicando a todos por aquellos que deciden no vacunarse. Déjenme a mí que trabaje", ha lamentado el presidente.

Asimismo, preguntado por las diferentes incidencias respecto al uso del pasaporte Covid en el ocio nocturno, el presidente de Andalucía de Noche ha indicado que "muchas personas no se lo han podido bajar porque la aplicación estaba saturada".

"También hemos tenido problemas porque la gente de Melilla no tiene un QR en su certificado, así como con la gente que viene de fuera de la UE, porque la aplicación no lee dicho QR. A ellos se les pide el certificado en papel", ha detallado.

Por último, Rambla le ha pedido a 2022 "tranquilidad, poder trabajar y que las noticias se cuenten completas" porque, a su entender, la información se tiene que dar "acompañada de datos".

"Si hay muchos contagios pero las hospitalizaciones, los ingresos en UCI y fallecimientos están en un nivel bajo, significa que la vacuna funciona y ya no sería una mala noticia", ha manifestado, tras remarcar la importancia de "comprender de una vez que el virus no va a desaparecer". "Por eso no entendemos que se siga paralizando todo el planeta ante esta circunstancia", ha concluido.