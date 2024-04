Últimas noticias de Pedro Sánchez y su posible dimisión

El PSOE muestra su apoyo de forma conjunta a Pedro Sánchez

-La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha mostrado su apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Las mentiras duelen pero nunca ganan. Ganará una vez más tu determinación y nobleza. Siempre en tu equipo presidente", ha publicado Peña en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press.

-De la misma forma el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha mostrado todo su apoyo a Sánchez, de quien ha dicho que "representa la dignidad y el coraje que se necesita frente a una derecha inmoral y dispuesta a todo", ha subrayado en la misma red social en la que le ha mandado "ánimo y fuerza".

-Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha apuntado que "no todo vale en política" asegurando que España tiene un "presidente de primera" y que ni él ni su familia "merecen esto". "Pero España tampoco. Un abrazo enorme, presidente", ha señalado Ribera en la red social X.

-Asimismo, el expresidente de la Comunidad Valenciana Ximo Puig ha destacado que Sánchez ha manifestado una "reacción muy humana" y que emite en su texto un "mensaje trascendental: de qué sirve la democracia sin convivencia y respeto. No podemos caer en la espiral destructiva del populismo. Todo mi apoyo presidente", ha reaccionado.

-También el expresidente del Senado Ander Gil ha asegurado que en política "hay líneas que jamás deberían cruzarse" y que la situación que está viviendo "merece una reflexión", ha subrayado Gil trasladándole un abrazo a Sánchez y todo su apoyo.

-Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha cargado contra el PP y Vox asegurando que "no hay línea roja que la derecha de este país no esté dispuesta a cruzar" y ha apuntado que "no todo vale, ni en la vida, ni en la política. España no se lo merece, y su democracia, tampoco. La verdad siempre se abre camino", ha dicho, trasladándole su apoyo y cariño.

-El vicepresidente del Congreso, Alfonso Gómez de Celis, ha sido más breve manifestando: "Tú nunca caminarás solo, Pedro".

-Asimismo, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha cargado contra las "derechas más reaccionarias que pretenden acabar con Pedro Sánchez sin el menor escrúpulo, atacando con infamias a su esposa para deslegitimarle a él: no lo conseguirán. España necesita seguir avanzando bajo su liderazgo. Todo mi apoyo al presidente y a su familia", ha señalado.