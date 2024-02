Huelga de agricultores en España, directo: carreteras cortadas hoy

El tráfico de la AP-7 en la zona de Girona se ha reabierto este jueves a las 07.50 horas después de permanecer cortada por tareas de adecuación de la vía tras la protesta de los agricultores, que se levantaron este miércoles sobre las 16.00 horas.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, el Servei Català de Trànsit (STC) ha detallado que la circulación se ha restablecido en ambos sentidos.

???? Ja no hi ha #retencions a l'A-2 a Sant Andreu de la Barca en sentit Tarragona, però encara hi ha un carril tallat perquè s'ha de retirar un dels camions implicats en l'#accident



???? En el cas de l'AP-7 que ha patit lentitud en diversos trams, situació totalment normalitzada