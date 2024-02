Huelga de agricultores en España, directo: carreteras cortadas hoy

Los agricultores mantienen cortadas este miércoles por la mañana la AP-7 en ambos sentidos en Pontós, la N-II en Bàscara y Pontós y la C-38 en Molló (Girona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

???? Afectacions per mobilitzacions



????GIRONA

? Es mantenen tallades AP-7 a Pontós (en sentit sud desviaments per Figueres sud i cap al nord per Vilademuls) i N-II a Bàscara i Pontós

? Tallada C-38 Molló

? El pas fronterer de Puigcerdà (N-152) està tancat a camions fins a les 10 pic.twitter.com/fxqMUVAHud