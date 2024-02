Huelga de agricultores en España, directo: carreteras cortadas hoy

Movilización en el Puerto de Santander

La organización agraria AIGAS-La Unión ha convocado para este martes una concentración frente al Puerto de Santander, de 09.30 a 11.00 horas, para pedir que los ganaderos y agricultores europeos tengan las mismas condiciones de producción que las que rigen en otros países de los que se importan productos.

A la cita están llamados tanto ganaderos como agricultores (participarán algunos miembros de la Unión de Campesinos de Castilla y León), ya que, según Sainz, "estamos todos en el mismo barco y nos necesitamos unos a otros".

a organización ha elegido el Puerto porque lo considera un lugar "estratégico", por el que entran esos productos de terceros países y llegan materias como el cereal que sirve de alimento al ganado.

A esta cita no se han sumado otras organizaciones profesionales agrarias (OPAs), si bien AIGAS estará presente en la tractorada convocada por todo el sector el día 16 en Santander, pues ha indicado que tratará de ir "de la mano" con el resto y ha trasladado su apoyo a todas las movilizaciones, aunque que no participará en aquellas que no se organicen de forma ordenada y legal.