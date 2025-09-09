No guardes tu maleta sin antes saber esto: "Esta acumula más bacterias que un baño público"

Durante el verano, la maleta se convierte en una más fiel compañera de aventuras, ya que se viene con nosotros a la playa, a las vacaciones en el pueblo y a recorrer nuevos puntos del globo terráqueo. En ocasiones, estas duran largos años a nuestro lado, y aunque no seamos tan conscientes de ello, pueden traerse consigo algo más que recuerdos, como suciedad.

Ante esta situación, guardar la maleta en el armario, en el desván o en el canapé a la espera del próximo viaje es un error garrafal. Así lo advierte Lucía Lipperheide, experta en limpieza y orden del hogar, en una de sus últimas publicaciones en redes sociales: "¿Sabías que tu maleta acumula más bacterias que un baño público?"

Trucos para limpiar tu maleta

Es precisamente por ello por lo que se considera imprescindible mantener una buena rutina de limpieza con la maleta, por lo menos, justo después del verano. "Una maleta pisa más suelos que nosotros, por dentro acumula arena, restos de ropa sucia y olores que se quedan meses. Guardarla sucia es como meter la calle directamente en tu armario", explica la experta.

Los pasos a seguir para dejar la maleta reluciente y lista para la siguiente ocasión son sencillos y no llevan más de unos pocos minutos. "Primero, aspiro bien el interior, eliminando el polvo y bacterias. Antes de limpiar pulverizo spray desinfectante y paso una bayeta, dejando así el interior fresco y sin olores", relata. Y añade: "Una maleta sucia puede manchar tu ropa limpia y en unos minutos evitar guardas meses de suciedad".

Para el exterior, que es la parte que al final más se ensucia recurre a la pasta rosa, un producto que promete acabar con cualquier tipo de manchas: "Arrastra la suciedad en asas, cremalleras... eliminando hasta las más imposibles", añade Lucía. La experta explica que para ello utiliza un estropajo suave y retira los restos de producto con una bayeta húmeda, de forma que elimina la suciedad sin estropear la maleta.

Por último, insiste en las que en ocasiones son las grandes olvidadas: las ruedas. Una vez limpias todas las partes, la maleta queda desinfectada y como nueva, a punto para el próximo viaje.