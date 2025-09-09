Una profesora reflexiona sobre la vuelta a clase después de las vacaciones y desata la polémica: "Es agotador. Empieza la depresión docente"

Durante estos días miles de alumnos vuelven a clase, al igual que sus profesores, que se enfrentan a la denominada "depresión docente" después de unas largas vacaciones. En España los docentes de centros públicos disfrutan de sus días de descanso durante el mes de agosto, 22 hábiles concretamente, según el Estatuto Básico del Empleado Público.

Con independencia del sector, a todos los trabajadores se les hace dura la vuelta de las vacaciones, aunque el descanso de los profesores siempre ha sido tema de debate dadas sus características, ya que dependen del calendario escolar. En este sentido, una profesora de Sevilla ha compartido en redes sociales una reflexión acerca de la "depresión docente" que sufren muchos al inicio del curso escolar.

"Vengo a exponer el por qué todo el personal docente, siempre cada vez que empezamos a trabajar en septiembre, tenemos este momento depresivo que es muy fuerte", comenta Raquel mientras detalla cómo es la vuelta a clase de un lado que, normalmente, pasa desapercibido: el de los profesores.

La profesora hace hincapié en que en los trabajos "normales y corrientes" lo habitual es volver al mismo puesto y reincorporarse con normalidad, como si nada hubiera pasado, algo que en el mundo docente parece que es distinto. "Nosotros tenemos que empezar todos los años como en una nueva empresa", explica la profesora al mismo tiempo que añade que se refiere al hecho de que "a lo mejor has cambiado de centro, que tus niños ya no te tocan y tienes otro grupo nuevo...".

"Todos los septiembres son como inicios en una empresa nueva y al final todos los años estás iniciando un nuevo trabajo aunque repitas centro o aunque no lo repitas, pero siempre es como un volver a empezar. Y la verdad es que eso es agotador", sentencia la sevillana.

Las vacaciones de los docentes

Cada año se repite el eterno debate sobre las vacaciones de los profesores, pero pocas veces se da respuesta a la eterna pregunta: ¿De verdad están dos meses sin trabajar? "De ninguna manera tienen los profesores 90 días de vacaciones en verano", aseguraba ya en 2022 el secretario de personal docente de enseñanza pública no universitaria de Comisiones Obreras (CCOO), Héctor Adsuar.

Hay que tener en cuenta que, además del periodo lectivo y el curso escolar, los profesores también suelen trabajar durante el mes de junio y septiembre al completo, aunque el curso empiece o acabe a mitad de mes. Por tanto, en lo referente al disfrute de las vacaciones, el Estatuto Básico del Empleado Público establece que:

"Los funcionarios públicos (entre los que se incluyen los profesores) tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles, o de los que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor".

Por tanto dada la naturaleza del oficio, marcado por el calendario escolar, es habitual que el personal docente de los centros de enseñanza pública disfrute de sus vacaciones durante el mes de agosto, dado en julio pueden requerirles las Administraciones públicas. De hecho, muchos aprovechan este mes para preparar oposiciones o realizar cursos de formación, dado que durante el resto del año no pueden al trabajar muchas "horas extras" corrigiendo y preparando exámenes o temario.