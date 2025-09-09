Cómo limpiar las ventanas exteriores para un brillo cristalino

La luz que entra en el hogar es fundamental para crear un ambiente amplio y de confort, una luminosidad que puede descender drásticamente debido a la suciedad acumulada en los cristales, sobre todo, en las épocas de lluvias y calima, donde las manchas en los cristales exteriores son mucho mayores.

Limpiar los cristales es una tarea tediosa de por sí, ya que el vaho o las marcas de los productos de limpieza son difíciles de eliminar, por lo que hacer que las ventanas o los espejos queden cristalinos (nunca mejor dicho) parece tarea imposible. Esta tarea se complica aún más cuando se trata de limpiar las ventanas que dan a la zona exterior del hogar, es decir, aquellos cristales que quedan directamente en contacto con la intemperie y los fenómenos meteorológicos.

Cómo lavar las ventanas exteriores, paso a paso

De este modo, conviene saber algunos consejos para que limpiar los ventanales exteriores del hogar no sea una tarea complicada que, sin remedio, se pospone una y otra vez. Estas recomendaciones pasan por hacer caso a Yesenia Soto, gerente de investigación y desarrollo de 30 Seconds Cleaners, que ha indicado cuáles son los pasos a seguir al portal estadounidense especializado de Martha Stewart.

El primer paso es planificar específicamente la limpieza de los cristales de la ventana según el parte meteorológico: "Al limpiar ventanas exteriores, empieza por elegir un día seco y nublado para que el sol no seque el vidrio antes de que puedas enjuagarlo", sugiere en declaraciones al citado medio.

Siempre hay que tener agua disponible, de tal modo que hay que empezar "por enjuagar la suciedad suelta, las telarañas y los residuos". "Luego aplica la solución limpiadora de arriba a abajo para evitar que se formen vetas", dice Soto.

Tras este enjuague y primer paso con un producto limpiador, conviene pasar a un limpiacristales específico: "Para ventanas con mosquiteras, busque un producto que se pueda aplicar directamente sin quitarlas", dice Soto. "Esto ahorra tiempo y evita la molestia del desmontaje".

"Después de rociar el limpaidor, deje que el limpiador actúe brevemente para disolver la suciedad y luego enjuague bien para un acabado sin vetas", aconseja la experta, que indica que hay que eliminar hasta el último resto de la solución para un acabado reluciente y cristalino.

Limpieza de las ventanas altas y seguridad

Ten en cuenta que estos consejos están pensados para los cristales de una casa, concretamente, para las ventanas que estén en el primer piso, en una planta baja, y se puedan limpiar fácilmente desde el exterior del hogar sin necesidad de ponerse en peligro.

Para las ventanas que se encuentren en altura, en una segunda planta o superior, hay que extremar las precauciones si se quieren limpiar por fuera. Tanto si se va a usar una escalera como si se tratan de limpiar desde dentro del hogar, lo más seguro es contar con un equipo de profesionales que tengan el material y el equipo adecuado para esta tarea.

En caso de que tú mismo quieras llevar a cabo esta tarea, lo más aconsejable es desmontar la ventana y limpiarla en el interior del hogar. Nunca saques el cuerpo por fuera de la ventana para limpiar.