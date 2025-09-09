Gastronomía y cultura se dan cita en la Ruta Mudéjar en los bares y cafés de Zaragoza

Cuenta atrás para que comience la Ruta Mudéjar en los bares y cafés de Zaragoza. El próximo jueves arrancará su quinta edición que se celebrará hasta el próximo 21 de septiembre con el fin de aunar la mejor gastronomía y la cultura mediante visitas teatralizadas gratuitas a diferentes puntos de la capital aragonesa.

Un total de 15 establecimientos participarán en esta edición -organizada por la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza-, en la zona de San Pablo, La Magdalena, Don Jaime y el entorno de la Iglesia de San Miguel, todas ellas vinculadas con el patrimonio Mudéjar local.

En esta quinta edición se volverá a unir la oferta gastronómica con los itinerarios de diversas rutas teatralizadas programadas, pero se incluye la novedad de que todas las elaboraciones y propuestas culinarias se presentarán en un soporte propio y homogéneo -platos de arcilla refractaria y horneados a 1280 grados centígrados-, que se han elaborado para la ocasión por la artesana Bárbara Crespo, de Pizco Cerámica Artesanal.

Los precios de las tapas varían entre los 2,50 y 5,00 euros, mientras que las raciones se podrán consumir a un precio de entre 7,00 y 9,00 euros. Por ejemplo, entre las tapas y raciones, se podrán degustar las propuestas de la Pollería de San Pablo, con su "Al - Gachofa"; El Broquel, con "Albóndiga de ciervo, higos y nueces en salsa de granada y requesón"; Alma Criolla, con "Empanada Árabe Fatay"; Bar Birrosta, con "Ensalada templada mudéjar"; Dídola, con "Kosta"; El Caldero Mágico, con "Solomillo a la mudejara", o la Gastrotaberna La Doris, con "Brioche mudéjar".

También participan en esta nueva edición Los Victorinos, con "Tapa Mudéjar"; Bar Serafín, con "Rabas de Calamar con huevo frito y emulsión de ajo negro"; El Lince, con "Montado de Arenque"; La Republicana, con "Tapa pastela mudéjar"; Casa Buisán, con "Berenjenas a la miel"; 3 Elementos, con "Guiso de ternasco en pan de pita con yogur y menta"; St. Michel, con "Migas rehogadas con longaniza de Graus, pimentón de la vera y uvas"; y Mondo San Miguel, con "La Ternasca de Mondo".

En cuanto a la oferta cultural, se mantienen las tres rutas teatralizadas incorporadas en 2024, siendo necesario inscribirse a través de la web a partir del día 9 de septiembre. Una de las opciones es la Ruta Mudéjar – Tres Joyas del Mudéjar: el ábside de la Seo, la Parroquieta y la Torre de la Magdalena (sábados 13 y 20 de septiembre a las 20:00h); mientras que otra es la Ruta Bajo la Luna Mudéjar (sábados 13 y 20 de septiembre a las 20:30h). La oferta cultural se completa con la Ruta La Zaragoza de las Tres Culturas (domingos 14 y 21 de septiembre a las 11:00h).

Además, un año más, integrantes de la Asociación "A vueltas con el cuaderno" ilustrarán los itinerarios de las diferentes rutas, así como la oferta gastronómica de los establecimientos participantes.

Como novedad de la presente edición, se expondrán en la Oficina de Turismo de plaza del Pilar las creaciones y dibujos elaborados durante las rutas realizadas durante la IV Edición (2024), así como la vajilla que se ha producido en las diferentes ediciones de este evento gastronómico.