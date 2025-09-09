Los gastos de la vuelta al cole que desgravan en Aragón

Vuelta al cole y muchas familias vuelta a hacer cuentas porque el regreso a las aulas sigue creciendo en costes. Y como suele ser habitual cada año, es el regreso a las aulas más alto de la historia en costes económicos. Con una media de gasto para el curso 2025-2026 de unos 2.390 euros de media por alumno, según la OCU, y con un gasto solo en material escolar de 500 euros -unos 100 euros más que el curso anterior- en Aragón, no son pocas las familias que han tenido que "romperse la cabeza" para encajar estos costes y para afrontar este desembolso económico y, además, normalmente tras las vacaciones de verano.

Pero es un coste económico en el que las familias pueden tener un cierto alivio en la comunidad aragonesa porque se pueden desgravar en el IRPF. Aunque es cierto que no todo se puede deducir, hay algunos gastos a tener en cuenta de cara a la próxima Declaración de la Renta.

Es el caso de los gastos en libros de texto para educación Primaria y Secundaria obligatoria y de material escolar, aunque se establecen límites por tramos en las bases imponibles.

También es posible desgravarse en la comunidad aragonesa los gastos de guardería. En este caso, es del 15% para los hijos menores de tres años con un límite de 250 euros o de 125 euros en el período impositivo en el que el niño alcance los tres años de edad.

También es posible aplicar una deducción del 25% en la cuantía del importe que se destina a las actividades extraescolares de apoyo o de refuerzo.

Y, en el caso de tener que afrontar gastos en formación para la discapacidad -para menores con una discapacidad del 65% o más-, se contempla una deducción del 25% desde el año 2024.

A ello se suma también la deducción del transporte escolar, con un importe de hasta 50 euros, según indican desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF). Precisamente, esta es una de las principales novedades para este curso académico y que se aplica para la compra de abonos de transporte público de carácter unipersonal y nominal, incluyendo las cuotas para el uso de sistemas públicos de alquiler de bicicletas.